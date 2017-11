Autoriza gobernador nuevas oficinas

Domingo 19 de Noviembre del 2017

El Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, ya autorizó al Jefe de la Oficina Fiscal del Estado de Nuevo Laredo, Arturo Sanmiguel Cantú, que busque un nuevo edificio o en su caso un predio para construir nuevas oficinas para esta dependencia, dado a que las actuales que ocupan en el domicilio de Mendoza 1111 del Sector Aduana, ya resultan insuficiente para atender a los contribuyentes, y muy principalmente por la falta de estacionamiento. Ante esto Sanmiguel Cantú ya se dio a la tarea de buscar espacios y según comentó ya tiene en la mira varios terrenos, pero se buscarán más, pues la idea es encontrar un sitio que cuente con suficiente espacio y sea accesible a los causantes. Por lo tanto muy probablemente para el año entrante se acondicione un nuevo sitio o se empiece a construir un nuevo edificio, según sea el caso. Sanmiguel informó lo anterior en la reunión que el pasado sábado sostuvieron miembros de la Asociación de Periodistas Veteranos de Nuevo Laredo, que encabeza Pedro Edmundo Zapata, y donde estuvo como invitado de honor.

DEJA COMAPA SIN AGUA A COLONOS

Si bien es cierto que directivos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) anunciaron con anticipación que el domingo por la mañana no habría agua en colonia del sur de la ciudad, debido a que se realizarían trabajos de reparación en la planta sur-oriente, también es cierto que “se la bañaron” al extender por mucho más tiempo de lo programado la suspensión, situación que generó mucha molestia entre los ciudadanos que se quedaron sin el servicio del vital líquido. Y es que inicialmente se dijo que la suspensión sería de las 7 a las 10 de la mañana, pero dieron las 3 de la tarde y aun muchas casas sin agua. En este sentido debe haber un poco más de seriedad por parte del personal de la compañía de agua y drenaje.

SIGUEN APOYOS A LOS QUE MENOS TIENEN

Muy contento se encuentra el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, luego de que la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), le brindó un reconocimiento por su labor en el combate a la pobreza y marginación en Nuevo Laredo. A su regreso el alcalde dijo que no ha hecho más que atender las necesidades de las clases más marginadas, y que dicho reconocimiento le alienta y le motiva. Y precisamente el sábado que dio esa entrevista Rivas acudió a la colonia más pobre de la ciudad como lo es Los Artistas, para supervisar los trabajos de introducción de drenaje y agua potable en el sector, con lo que se mejorará la condición de vida de las más de 150 familias que habitan en el área. Ese mismo día el alcalde acudió al ejido El Bayito para supervisar obras de electrificación a favor de más de 300 personas que también son de muy bajos recursos.

QUEJÁNDOSE DE LAS FILAS EN LOS PUENTES

Muchas quejas mostraron quienes cruzaron al otro lado el pasado fin de semana, debido a la lentitud en el paso por el puente dos, producto de que en el lado americano no pusieron en operación todas las casetas. Las molestias fueron porque se tardaron hasta dos horas en pasar, lo que evidentemente resulta un tanto tedioso. Pero bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, si no quieren quejarse ¡pues no vayan al otro lado!, pues nadie los obliga a ir, van por su gusto, porque les encanta ir a gastar los dólares, y por lo tanto si quieren ir, pues aguántense. Tan fácil que es que consuman en México, pero como siempre allá van dizque porque resulta todo más barato. Y sí hay cosas baratas, pero con los gastos de comida, y el comprar cosas que ni necesita uno, se va más dinero gastado de lo inicialmente pensado. Así que el quejarse no vale.

ATIBORRAN MERCADOS POR EL BUEN FIN

Hasta el chongo estuvieron los centros comerciales tanto el sábado como el domingo. Y es que con eso del Buen Fin muchos atiborraron los supermercados a la espera de algunas rebajas, que sí se aplicaron en algunas tiendas, pero en otras de plano le hicieron al ensarapado y estuvieron dando pichurrientos descuentos que no motivaron a muchos a “gancharse” en las compras. En lo personal pienso que el año pasado hubo muchas más ofertas en los comercios locales que este año, en que los comerciantes se vieron un poco más agarrados. Pero bueno sea como sea el “Buen Fin” volvió a ser un éxito, y todavía este lunes se mantendrán las ofertas, por lo que todavía se puede obtener algún provecho.

DESFILE MAÑANERO

Mientras que la mayoría de los alumnos disfrutarán este lunes del asueto oficial por la conmemoración del 107 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, poco más de 4 mil alumnos no van a tener la misma suerte de quedarse dormiditos, pues van a tener que participar en el desfile que organizan las autoridades municipales y el cual inicia en punto de las nueve de la mañana, partiendo de la explanada Independencia del Palacio Federal, hacia el monumento a Fundadores donde estarán las autoridades de los tres niveles de gobierno esperándolos para aplaudirles. El recorrido será por la avenida Guerrero y se romperán filas en la calle Perú. A los automovilistas se les recuerda que el tramo de la avenida Guerrero de Dr. Mier a Perú estará cerrado al tráfico vehicular, para que tomen sus precauciones.

LO ÚLTIMO

Muchas felicidades al dirigente de la CTM de Nuevo Laredo, Félix Alberto Alemán, quien este lunes está de manteles largos… También quien festejó cumpleaños el domingo fue el Tesorero Municipal, Daniel Tijerina Valdez. ¡Felicidades Dany!... Que hoy podría definirse lo de las candidaturas en lo que al Partido Acción Nacional (PAN). Hay expectación al respecto. Estaremos al pendiente… El Subsecretario de Transporte de Tamaulipas, William Knigth Corripio, se sumó a la lista de funcionarios de primer nivel en renunciar a su cargo. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su dimisión. Solo se ha dicho que fue por “motivos personales”… ¿Quién es la empleada de la Contraloría Municipal a la que le apodan “La Buen Fin”?, porque según dicen “se puso barata el fin de semana”, jejejeje.

