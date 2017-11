Perdió Correcaminos ante Fuerza Regia en la Jornada 12 de la LNBP

Por: Andrés Ramírez/Ciudad Victoria El Día Domingo 19 de Noviembre del 2017 a las 16:44

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Correcaminos no pudo repetir la historia y terminó cediendo el segundo partido de la Serie ante Fuerza Regia al perder 66-80, en la Jornada 12 de la Temporada 2017-2018 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.



Encuentro celebrado este domingo en el Gimnasio Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Campus Victoria, inmueble que registró una inmejorable entrada de aficionados, cerca de 2 mil, que a pesar de la derrota, al final ovacionaron la entrega de su equipo.



Los regios prácticamente dominaron toda la ruta, gracias a que los pupilos de Luis García y Fernando Rojas no salieron finos de puntería, aunado al desgaste físico que los mermó en la segunda parte del encuentro.



En el primer cuarto Fuerza Regia sacó ventaja de 10 unidades (24-14) y al medio tiempo se fueron arriba con parcial de 29-40.



En el tercer episodio Correcaminos reaccionó y se impuso 21-20, no obstante la ventaja era la misma y al final los regios se impusieron 20-16 para sellar la victoria de 66-80.



En esta ocasión el Poste Kleon Penn se lució con 17 rebotes y lideró el ataque con 21 puntos, seguido por Cezar Guerrero y Kennedy Jones Jr., ambos con 15.



Por los campeones encabezó el ataque Denis Clemente con 19 puntos, mientras que Juan Toscano marcó 17 y Jordan Glynn marcó 15.



Ahora Correcaminos visitará León, Guanajuato, para enfrentar a las Abejas el próximo viernes 24 y domingo 26 de noviembre.