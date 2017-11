GOBERNADOR LOGRÓN

Por: Daniel Enrique Romero El Día Domingo 19 de Noviembre del 2017 a las 14:13

No cabe duda de que el Gobernador, le sabe sacar jugo, provecho a los eventos multitudinarios.

Resulta que durante un encuentro de fútbol entre los equipos emblemáticos de la entidad, anunció a través de las gigantescas pantallas de televisión que en el 2018 se va eliminar la tenencia vehicular.

Ya sabrán cómo reaccionó el respetable, aunque algunos de plano le mentaron la madre, nos comentaron amigos de Suelo Riobravense que acudieron a presenciar dicho partido.

Se trata del Gobernador de Nuevo León JAIME “El Bronco” RODRÍGUEZ CALDERÓN, que saca provecho del juego con una jugada de mucho talento pues para nadie es desconocido que busca ser el próximo Presidente de México.

Y por supuesto que una medida de ese tipo le va acarrear votos con muchos regios, porque hay otros que lo repudian por no dedicarse de tiempo completo a gobernar.

Sobre el clásico número 113, que por cierto no tuvo enfrentamientos entre los hinchas de uno u otro bando como suele ocurrir en este tipo de partidos, se lo llevaron los “Rayados” de Guadalupe, que fueron muy superiores a los “Tigres” de San Nicolás de los Garza.

El choque futbolero tuvo como escenario el majestuoso estadio BBVA, que se encuentra ubicado en el mero corazón del municipio de Guadalupe.

Les soy sincero amigos lectores, no disfrute a placer este encuentro porque el sábado me amanecí con la terrible noticia de que había fallecido MALCOLM YOUNG, que fuera líder de la poderosa banda de rock and roll AC/DC.

Horas después, por la tarde, se me bajó un poco el mal humor primero porque el presbítero DANIEL ALBERTO ROMERO BARRERA, nos invitó a comer a un conocido restaurante en Brownsville, Texas.

Y segundo porque tuve la oportunidad, ahí mismo, de conocer a mi prima SARA BARRIOS ROMERO, nunca había cruzado palabra con ella así como fue un momento muy emotivo.

Ya sabrán cómo me puse.

La noche se nos alegró, pese a la derrota de los “Tigres”, con la cena en honor de mi cuñado JESÚS ALEJANDRO BARRERA FLORES, que cumplió años.

De verdad, un sábado de contrastes.

“SON NUESTRO boleto al paraíso”, dijo en torno a los pobres el papa FRANCISCO, en su homilía dominical en el Vaticano.

Este domingo de noviembre, JORGE BERGOGLIO instauró la Jornada Mundial de los Pobres, por lo que invitó a almorzar a Un Mil 500 pobres, que llegaron de varias partes del mundo.

El pontificado del Papa FRANCISCO, se ha distinguido por ayudar a las personas más desfavorecidas, prueba de ello el servicio de duchas, peluquería, atención médica y alojamiento a las personas sin techo.

En Suelo Riobravense la parroquia de “San Juan de los Lagos”, el domingo por la tarde tuvo una misa para los pobres, con los que convivió posteriormente.

EN LA PREVIA a la Jornada Mundial de los Pobres que instauró el Papa FRANCISCO, el Presidente Municipal de Suelo Neolaredense ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, fue reconocido por le Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal por su labor en combate a la pobreza y marginación.

Sobre esta distinción el Alcalde comentó: “Esto me alienta y me motiva. Nos hace ver que vamos por buen camino, es una responsabilidad y un compromiso mayor para no bajar la guardia, apretar el paso para continuar con los beneficios a los ciudadanos”.

Su buena práctica dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, hizo que lo seleccionarán para recibir esta distinción, al cumplir cabalmente con los términos de la convocatoria.

Enrique, supervisó la construcción de la red de drenaje sanitario y la red de agua potable en la colonia “Los Artistas”, que presenta un avance físico de 53 por ciento y 68 por ciento respectivamente y en donde se van invertir arriba de 5 Millones de Pesos.

Las obras constan de 3 mil 80 metros lineales de drenaje sanitario y 2 mil 199 metros lineales de agua potable que darán beneficio a más de 200 familias de la citada colonia, y obedece a la demanda de muchas años de petición de los servicios básicos en ese sector de la ciudad.

CON LA novedad mi general que salió un nuevo aspirante, vamos a dejarlo en soñador, puesto que aspirante es sinónimo de candidato.

Bueno, salió un nuevo soñador a la candidatura a la diputación federal del distrito 03 que tiene como sede Suelo Riobravense y de donde se catapultó el paisano EDGARDO MELHEM SALINAS.

Este soñador es JAIME SEGUY CADENA, que le dio la primicia al laureado y reconocido columnista ALBERTO GUERRA SALZAR.