Sugieren en Ciudad Victoria sancionar a papás que descuiden a sus hijos

No sólo se debe sancionar el maltrato físico, también que se les castigue si no alimentan bien a sus hijos o si no cuidan la higiene de los menores, dijo la regidora Itzcalli Victoria Anzures

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Domingo 19 de Noviembre del 2017 a las 09:00

Pide que se les castigue si no alimentan bien a sus hijos, si no cuidan la higiene de los menores o si los envían a la escuela sin los útiles escolares que necesitan a diario

Autor: Notimex (Foto- Archivo)

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los padres de familia que descuidan la atención a sus hijos también deberían ser sancionados, consideró la regidora del Cabildo de Ciudad Victoria, Itzcalli Victoria Anzures Silva. Dijo que no sólo se debe sancionar el maltrato físico, sino también el descuido de los papás, es decir que se les castigue si no alimentan bien a sus hijos, si no cuidan la higiene de los menores o si los envían a la escuela sin los útiles escolares que necesitan a diario. Hizo hincapié en que los padres de familia y tutores tienen la responsabilidad de proveer educación y un ambiente saludable para sus hijos. "Se sanciona una falta cuando hay violencia, cuando hay algún robo, algún golpe, pero este descuido de saber si el niño va bien comido, si va limpio a la escuela o lleva los recursos, no hay una institución que sancione", comentó. Añadió, "pero si nos vamos a esto que ellos consideran descuidos más ligeros, pues no lo hay, nos está faltando que el padre de familia se responsabilice con este tipo de práctica y conductas de sus hijos". La regidora consideró necesario retomar el programa “Escuelas para Padres”, porque actualmente no se puede decir que existe un seguimiento en el desarrollo del alumno en sus hogares. “Al día de hoy ni se cuenta con departamento, no hay guía, muchas escuelas continúan actividades por su cuenta, por una cuestión que incluyen en su organización, sin embargo, ya la autoridad no rige como tal el programa de Escuelas para Padres, se ha abandonado”, precisó. oal