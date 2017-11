Podrían sufrir persecución judicial ex alcaldes de Tamaulipas

Si no aclaran las inconsistencias detectadas en sus cuentas públicas, tendrán problemas con la ASE y con la Fiscalía Anticorrupción, explicó el diputado local Ciro Hernández Arteaga

Por: Baldemar Mijangos/Tampico El Día Domingo 19 de Noviembre del 2017 a las 09:00

Los ex presidentes municipales de los 43 ayuntamientos de Tamaulipas, corren el riesgo de ser procesados por la Fiscalía Anticorrupción, informó el diputado local Ciro Hernández Arteaga.

Agregó que en este momento la Auditoría Superior del Estado (ASE) está en vías de entregar un dictamen, de la revisión de las cuentas públicas de los municipios del pasado trienio y de los actuales, a fin de conocer el dictamen definitivo.

Mencionó que los ex alcaldes tuvieron el tiempo suficiente para aclarar aquellas inconsistencias que se les detectó en el ejercicio de 2016, por ejemplo, en el caso de Tampico el ex alcalde debe aclarar el gasto de 400 millones de pesos.

Por lo que toca a Altamira, citó, se habla de 340 millones de pesos aproximadamente, de los cuales 276 son de los nueve meses de Armando López Flores y el resto, 70 millones de pesos a la actual administración municipal.

En este sentido, Hernández Arteaga advirtió que si los ex alcaldes de Tamaulipas no aclaran estas inconsistencias, tendrán problemas no sólo con la Auditoría Superior del Estado, sino con la Fiscalía Anticorrupción.

Expuso que los legisladores deben recibir los dictámenes de la Auditoría a finales de este mes de noviembre, para que a principios de diciembre se den los dictámenes definitivos, después de analizar la información que se tenga disponible.