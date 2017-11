Orientan en Texas a visitantes de EE.UU. por Acción de Gracias

Para facilitar su ingreso a los EE.UU. y evitar demoras innecesarias durante el próximo fin de semana de “Acción de Gracias”, informó el director de Aduanas, Gregory Álvarez

La OFO de Aduanas y Protección Fronteriza (CBO) en el puerto de Laredo, Texas, alienta a los viajeros a planificar con anticipación su visita a los EE.UU. y evitar demoras innecesarias durante el próximo fin de semana de “Acción de Gracias”

Laredo, Texas.- La Oficina de Operaciones Terrestres (OFO) de Aduanas y Protección Fronteriza (CBO) en el puerto de Laredo, Texas, alienta a los viajeros a planificar con anticipación su visita a los EE.UU. y evitar demoras innecesarias durante el próximo fin de semana de “Acción de Gracias”, informó el director de Aduanas, Gregory Álvarez.

Aduanas y protección Fronteriza de Laredo, Texas, hace los arreglos necesarios para ayudar con su experiencia al público que viaja, mientras cruza uno de los puertos fronterizos terrestres más concurridos del país.

"El puerto de entrada de Laredo procesa volúmenes superiores a 15, mil vehículos y aproximadamente cinco mil permisos diarios durante los períodos pico de viaje", dijo Gregory Álvarez.

"Felicito a nuestros funcionarios de CBP y al público viajero por ser eficientes y proactivos, ya que CBP informó de tiempos de espera reducidos en comparación con años anteriores durante los períodos pico de viaje en el año fiscal 2017", destacó.

El puerto de Laredo recomienda encarecidamente a los viajeros que soliciten sus permisos turísticos en línea a través de http://i94.cbp.dhs.gov.

Los viajeros reciben una I-94 provisional después de enviar su solicitud y pago en línea. Para finalizar el proceso I-94, los viajeros deben presentarse en un puerto de entrada dentro de los siete días de su solicitud para ser entrevistados por un oficial de CBP, enviar datos biométricos y tomarse una foto.

El puerto de Laredo extenderá los privilegios de la línea frontal a los viajeros que presenten sus solicitudes I-94 electrónicamente y presenten su recibo provisional de permiso I-94.

Aduanas y Protección Fronteriza, en colaboración con el recién construido Outlet Shoppes en Laredo, ha implementado un Centro de Inscripción Móvil para la emisión de permisos turísticos I-94.

El Mobile Enrollment Center estará disponible durante el fin de semana de Acción de Gracias desde las 10 de la mañana hasta las siete de la tarde. El centro de inscripción móvil está ubicado en el segundo piso del área de patio de comidas, de Outlet Shoppes en Laredo.

En estrecha coordinación con el Gobierno de México y la Ciudad de Laredo, el carril designado, diseñado para el tráfico transfronterizo local que no requiere permisos turísticos u otros beneficios, estará disponible desde el 23 de noviembre hasta el 27 de noviembre de 2017.

El carril designado, que se extiende a lo largo del puente internacional Juárez-Lincoln y se extiende a tres cabinas primarias de inspección, tiene delineadores instalados para indicar su ubicación a los pasajeros locales y para garantizar que el tráfico local diario se procesa de manera oportuna.

CBP alienta a quienes cruzan la frontera diariamente a utilizar estos carriles asignados que están ubicados en las tres líneas Westernmost del puente Juárez-Lincoln.

CBP también alienta a los viajeros a obtener y utilizar tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), documentos de viaje como pasaportes estadounidenses y las versiones más recientes (es decir, desde 2011) de la tarjeta de cruce fronterizo y la tarjeta de residente extranjero para que puedan utilizar Ready Lanes.

El procesamiento en carriles preparados es 20 por ciento más rápido que los carriles normales y proporciona un ahorro de tiempo de hasta 20 segundos por vehículo.

Aquellos que han renovado sus documentos de entrada en los últimos 24 meses ya tienen documentos habilitados para identificación por radiofrecuencia (RFID) y pueden no saberlo. CB

CBP alienta a los viajeros a obtener documentos de entrada RFID para usar Ready Lanes e inscribirse en programas de viajeros de confianza.

Los miembros del público que viajan pueden monitorear los tiempos de espera fronterizos a través de este enlace o también pueden obtener la aplicación BWT en su teléfono inteligente, a través de Apple App Store y Google Play (CBP BWT) para que puedan observar los tiempos de espera y tomar una decisión informada sobre qué puente utilizar.

Estos tiempos de espera se actualizan cada hora. CBP le recuerda al público que pueden utilizar el puente Colombia-Solidaridad como una ruta alterna para evitar el tráfico pesado.

También para evitar posibles retrasos o multas debido a viajeros que traen artículos agrícolas prohibidos / restringidos, CBP sugiere a los viajeros a declarar todos los artículos agrícolas a un oficial de CBP a su llegada y antes de realizar su viaje para consultar la guía Know Before You Go en el siguiente enlace.

