No habrá ley seca

Por: Alma Niger El Día Viernes 17 de Noviembre del 2017 a las 20:08

Buenas noticias para todos los catarrines (hola, ¿cómo estás?), pues resulta que por instrucciones del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, no se considerará horario de “ley seca” para este lunes 20 de noviembre, en que se conmemora el 107 aniversario de la Revolución Mexicana, y en que habrá desfiles relacionados con tal festejo, en varias ciudades de la entidad. En esta ocasión se decidió que no es necesario aplicar la "ley seca" y la verdad así es, porque de nada vale que se prohíba la enajenación de bebidas embriagantes si la raza como quiera se da su maña de conseguirlas. Es más cuando se programa "ley seca" es cuando más alcoholizada se pone la gente, pues van y compran más de lo que normalmente consumen. Aparte la “ley seca” cuando se aplica es por unas cuantas horas, la mayoría en horario en que no se permite la venta de bebidas. Por lo tanto es mejor que desaparezca y esto puede ser el inicio de ello.

FALLECE MENOR VÍCTIMA DE INCENDIO

Lamentable sin duda alguna el deceso de uno de los dos pequeños que resultaron quemados en un incendio registrado en días pasados. Los dos menores fueron traslados a Galveston para ser intervenidos, peor por desgracia uno de ellos murió a causa de las quemaduras. La presidenta del Sistema DIF Municipal, Adriana Herrera Zárate, ha girado instrucciones para que se apoye a la familia con el funeral, el cual será en el velatorio La Fe. Asimismo el alcalde Enrique Rivas Cuéllar intervino para que se le proporcione a la familia un terreno en el Panteón del Norte para poder dar cristiana sepultura al menor. ¡Descanse en paz!

VENTA DE ARTESANIAS EN EXPLANADA INDEPENDENCIA

Alrededor de 100 negocios comerciantes en pequeño están participando en la Expo Revolución 2017 que se celebra en la explanada Independencia que está entre la plaza Hidalgo y el Palacio Federal. Están ofreciendo variada mercancía y a precios bajos, por lo que bien vale la pena ir a consumir. Empezaron este viernes y todavía estarán este sábado en horario de 12 del mediodía a 9 de la noche. Hay incluso agencias de vehículos ofreciendo sus unidades con descuentos dentro del Buen Fin. Hay una empresa mueblera y muchos locales que ofrecen artesanías, comida, y demás. Anímense a asistir y de plano contribuyan con la economía del pueblo. La inauguración corrió a cargo de la primera síndica, Dorina Lozano Coronado.

INICIA TEMPORADA DE CAZA

Con el registro de los tres primeros cazadores inició este viernes la temporada de caza del venado cola blanca. Un residente de Texas y dos de Luisiana fueron los primeros en adentrarse a territorio nacional para buscar conseguir un buen trofeo cinegético. En el lugar estuvieron presentes dándoles la bienvenida tanto el Secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae, como la regidora Patricia Ferrara Theriot, en su calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Con el paso de los días se espera que vengan más cazadores, mismos que habrán de dejar una importante derrama económica en la ciudad. Algo así como 10 millones de dólares, que a cómo está el tipo de cambio vienen siendo 185 millones de pesos.

ROSARIO

Un cura es enviado a Alaska. Un obispo lo va a visitar un año más tarde y le pregunta:

- ¿Y cómo le va por acá?

- Bueno, si no fuera por mi rosario y mis dos whiskys al día, estaría perdido. A propósito, ¿gusta un whisky?

- Sí, por favor.

- ¡Rosario! ¡Tráele un whisky al obispo!

COMO JESÚS

Un cura, sintiendo cerca su muerte en un hospital, pide al médico que les llame a un diputado y a un senador. En un unos minutos aparecieron los dos. El cura les pidió sentarse a cada lado de la cama. El cura les cogió de las manos y se quedó en silencio. El diputado y el senador estaban muy grande conmovidos, pero al mismo tiempo se sentían muy importantes por haber sido llamados por un cura a la hora de su muerte. De tanta angustia, el senador le pregunta: “¿Por qué nos has pedido quedarnos aquí a tu lado?”

El cura hizo un esfuerzo y les dijo: “Jesús murió en medio de dos ladrones. Me gustaría morir igual”

¡QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE!

La mujer de Humberto Moreira no sabía nada; la mujer de Javier Duarte no sabía nada; la mujer de Tomás Yarrington no sabía nada; la mujer de Eugenio Hernández no sabía nada; la mujer de Guillermo Padrés no sabía nada; ¡la mujer de Roberto Borge no sabía nada! Entonces... ¿cómo diablos le hace la mía para saber todo?

