Ignora Comapa llamados de la población en Ciudad Madero

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Viernes 17 de Noviembre del 2017 a las 19:30

Ciudad Madero, Tamaulipas.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de la zona conurbada, ignora a la población en sus peticiones, principalmente por el alto número de fugas de agua negra en Ciudad Madero, señaló el regidor José Luis Hinojosa Banda.



El integrante de la comisión de Servicios Públicos, incluso manifestó que no existe un vínculo con las autoridades municipales.



Señaló que aunque el organismo operador del agua es una dependencia estatal, debe de atender a la ciudadanía, por lo que estarán presionando a los encargados en que cumplan con un servicio óptimo.



"Situaciones precarias en cada colonia y eso es en lo que nos estamos acercando más en el tema de Comapa y servicios básicos".



"El tema con Compa es muy crítico, hay muchas situaciones con el organismo en cuestiones de aguas negras".



"Es uno de los temas prioridades que tratamos de atacar, hemos tenido acercamiento con Comapa y es muy difícil el vínculo porque no he tenido respuesta".



"No nos ha dado mejoras, queremos seguir presionando porque sí es un tema que aunque somos a la par de ellos o independiente de ellos les corresponde".



Hinojosa Banda puntualizó, "nuestra obligación es presionarlos y ayudar, no podemos deslindarnos de un tema en Madero, vamos a seguir presionando para que se den esas soluciones y nos apoye".



scjf