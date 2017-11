Molesta a papás kermes a ritmo de reggaetón en kínder de Madero

Aunque los niños no estaban bailando, padres de familia se quejaron al escuchar la música que contiene letra explícita como "se pone caliente, cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si le veo"

Por: Carlos Juárez/Madero El Día Viernes 17 de Noviembre del 2017 a las 12:51

Ciudad Madero, Tamaulipas.- En el Jardín de Niños "Benito Juárez" de Ciudad Madero, en la kermés por la Revolución Mexicana ambientaron el evento con música reggaetón.



Aunque los niños no estaban bailando, padres de familia se quejaron al escuchar la música que contiene letra explícita como "se pone caliente, cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si le veo", de la canción "Bonita" del cantante J. Balvin.



"A mí la psicóloga me ha dicho que nada de esta música y la ponen", señaló una de las madres de familia que se quejó de la música.



Sobre el tema, el director de Educación en el municipio David Hernández Muñiz manifestó, “básicamente no se debe utilizar ese tipo de música y mucho menos en un Jardín de Niños cuando puede ser algo cultural".



"Ese tipo de música está diseñada para adultos”, expuso.



Agregó, “definitivamente la letra no es para niños, hay una falta a las políticas de la Secretaría de Educación y se deben de tomar cartas en el asunto, medidas para que no sucedan este tipo de cosas".



En el video subido a redes sociales, se pueden observar a los niños vestidos con los atuendos típicos al festejo del 20 de noviembre, día que se celebra un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, además de la música que ambienta la kermes.



ncme/oal