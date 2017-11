En veremos la alianza PAN-PRD-PMC en Tamaulipas

Por: Alma Niger El Día Jueves 16 de Noviembre del 2017 a las 20:08

Sigue en veremos la conformación del Frente Amplio Progresista en Tamaulipas. Y es que se ha dejado entrever la posibilidad de que dicho frente no se realice en todos los estados, y Tamaulipas podría ser uno de ellos. A decir verdad en la entidad el PAN no está muy necesitado de una alianza con el PRD y el PMC, que dicho sea de paso, son partidos que no tienen mucha representatividad en el territorio, salvo el PMC que está un poco fuerte en Ciudad Victoria, que es el único sitio donde al PAN le convendría una alianza con dicho partido para arrebatarle el poder al PRI. Pero de ahí en fuera no es mucho lo que aportaría el partido naranja, y mucho menos el partido del sol azteca, que en Tamaulipas está acabado. Pero bueno, entendemos que este tipo de situaciones pueden definirse a nivel nacional, por lo que aún hay una leve esperanza de que se consolide la alianza.

MAYOR PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y DEFENSORES

El Congreso del Estado aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el Estado de Tamaulipas, con la que se busca brindar mayor seguridad a quienes ejercen dichos tareas. Junto con esta ley se crea una Coordinación Estatal, que tendrá a su cargo la toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, órgano operado por la Secretaría General de Gobierno e integrado por un representante de la Procuraduría General de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Bien por esto porque la realidad es que cada vez hay más agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.

CHOQUES A LA ORDEN DEL DÍA

No hay día en Nuevo Laredo en que no se registre un accidente automovilístico de graves consecuencias, tanto para los involucrados como para personas que nada tienen que ver con el incidente, y quienes bien en siendo víctimas de daño colateral. Encontronazos, volcaduras y atropellamientos, están a la orden del día, y en la gran mayoría de los casos los responsables huyen y no hay quien ponga orden al respecto. Las autoridades de Tránsito y Vialidad están rebasadas por el simple hecho de no contar con suficientes elementos, pues aunque se mantienen abiertas las convocatorias, pocos son los que se animan a inscribirse para hacer el examen de agente vial, pero sobre todo pocos son los que lo aprueban. Esto nos afecta a todos, partiendo del hecho de que el gobierno municipal registra también muchas pérdidas por daños a propiedad pública (postes de alumbrado, cercas, bardas, etc.) y también por el hecho de que ante tanto cafre tenemos que andar manejando a la defensiva. Lo peor es que no se ve para cuando se pueda poner orden en este sentido.

INICIA EL BUEN FIN

Con descuentos en promedio de un 20 por ciento, diversos comercios participarán en el Buen Fin que inicia este viernes y que se mantendrá hasta el lunes, que es día feriado. Según los directivos de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), se estima que más de mil establecimientos comerciales habrán de participar en este programa, empezando por los supermercados que para esta ocasión han hecho el compromiso de lanzar importantes ofertas en variados productos, aunque eso sí, los compradores van a tener que estar muy al pendiente de la salida de la mercancía de las bodegas a los estantes, porque va a ser mucha la demanda. Vamos a estar tipo “Black Friday” al otro lado, aunque esperemos que aquí no se llegue a los extremos de andarse arrebatando los productos o peleándose como lo hacen los en el lado americano. La verdad el año pasado sí hubo muchas ofertas y se espera que este año haya más, pues poco a poco se va consolidando este programa nacional.

DESFILE REVOLUCIONARIO

Este próximo lunes 20 de noviembre no habrá clases, debido a la conmemoración del 107 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Pero sí habrá desfile, el cual como es tradición se llevará a cabo sobre la avenida Guerrero, en el tramo que comprende la plaza Hidalgo, a la altura de la calle Dr. Mier, hasta la calle Perú, pasando por el pódium que estará al pie del monumento a Los Fundadores, y donde encabezará el evento el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, junto con un representante del gobierno del estado, además de miembros del Cabildo y funcionarios de los tres niveles de gobierno. Desfilarán 70 contingentes escolares y otros que se sumen, con poco más de 5 mil participantes. La actividad inicia a las nueve de la mañana y se espera que dure casi dos horas.

ALCANTARILLAS DESTAPADAS

Aun cuando el personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) ha estado acudiendo a tapar diversas alcantarillas que se encuentran sin tapa desde las pasadas inundaciones que registró la ciudad a fines de septiembre, todavía hay muchos agujeros de drenaje que están destapados y que representan trampas mortales para los automovilistas, e incluso para los peatones, sobre todo en las noches en que no se divisan y por lo tanto conductores y caminantes pueden caer en las mismas, como ya ha pasado en varias ocasiones. La mayoría de estas situaciones se están dando en colonias del poniente de la ciudad, por lo que aquí es importante que la gente reporte los hechos al teléfono 890-0900 que es el de la COMAPA, donde los atenderán, pues eso juran y perjuran los directivos. Y si no los atienden pues mándenme mensaje a mi Facebook y yo paso el reporte directamente a la gerencia.

¿SABÍAS QUÉ?

En Durango hay un pueblo que se llama La Ciudad. De plano no quisieron batallar buscándole un nombre. Lo peor del caso es que no tiene el estatus de ciudad, sino de pueblo, pues cuenta con solo 2 mil 609 habitantes… Yucatán es el estado que cuenta con más pueblos con nombres raros. Baste decir tres, que son Xcalakdzonot, Tixcacaltuytub y Tahdizbchén.

LO ÚLTIMO

Muchas felicidades para Ivonne De Anda Hernández, secretaria del área de síndicos de la Presidencia Municipal, quien este miércoles celebra su onomástico… Va rápido el programa “Mi Escuela Digna y Moderna” en este segundo año de gobierno. Este jueves se llegó a la escuela número 150 apoyada, siendo esta “Manuel Vélez”, de la colonia Guerreros del Sol. En el primer año se apoyaron 107 instituciones, y en solo mes y medio de este segundo año se llevan 47. Se espera llegar a las 200 para febrero… Los verdaderos aficionados de los Tecolotes, ni pío dicen sobre en cuál estadio se va a jugar. Ellos simplemente van a ir donde jueguen. Los villamelones, esos que van dos o tres juegos a la temporada, son los que andan haciendo tanto escándalo de que está muy lejos el estadio de la Nueva Ciudad Deportiva… No se les olvide que este domingo a temprana hora se suspenderá el servicio de agua potable al sur de la ciudad, debido a trabajos de mantenimiento que realizará personal de la COMAPA en la planta sur-oriente. Los que van a ir a misa dominical, favor de bañarse el sábado por la noche, jejejeje.

