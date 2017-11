Nos gusta sufrir: Entrenador de Correcaminos

Luego de que el marcador terminara cuatro a tres ante Celaya en los primeros 90 minutos de los Cuartos de Final del Ascenso MX, el entrenador de Correcaminos fue claro al decir que a su equipo le gusta sufrir

El Día Jueves 16 de Noviembre del 2017

Ricardo Rayas reconoció la inquietud que provoca el no haber podido mantener el resultado con la amplia victoria, sin embargo dijo, el equipo buscará a como dé lugar avanzar a la siguiente fase

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El entrenador de Correcaminos fue claro al decir que a su equipo le gusta sufrir, esto tras tener una ventaja de cuatro a uno ante Celaya y en la recta final del partido salir muy apenas con la victoria.



Luego de que el marcador terminara cuatro a tres ante Celaya en los primeros 90 minutos de los Cuartos de Final del Ascenso MX, señaló: “Al final todo el torneo para nosotros ha sido así, parece que nos gustan las cosas difíciles, vamos a una cancha difícil con el marcador un poco ajustado, pero al final es ventaja, yo me quedo con el esfuerzo de los muchachos”.



Del accionar del equipo en el partido de ida, dijo tomó la decisión de reestructurar el planteamiento a defensivo.



“Hicimos un gran partido, nosotros apostamos fuimos como con el librito, no soy el único que lo hubiera hecho cerrar un partido, es algo que cualquiera hubiera hecho, nosotros nos metimos en problemas con falles innecesarios”, dijo.



Sobre el partido de vuelta, comentó que aunque en casa se consiguió una mínima ventaja eso servirá para que el equipo no se relaje y pueda plantarse en la casa de Celaya para pelear el resultado.



“Regularmente nosotros de visitantes hemos anotado gol, tendremos que ir a enfrentar el otro partido muy tranquilos, muy concentrados, buscar jugar, estar conscientes de que podemos hacer daño”.



Rayas reconoció la inquietud que provoca el no haber podido mantener el resultado con la amplia victoria, sin embargo dijo, el equipo buscará a como dé lugar avanzar a la siguiente fase.



“Después de todo lo que nos ha pasado, de todo lo que nos pasó, que hoy ellos salgan también fastidiados es válido, llevaban un marcador muy cómodo, pero bueno el futbol es así nuestro torneo ha sido así, y tendremos que sacar nuestra mejor versión para poder avanzar a semifinales, así lo vamos a hacer”, agregó.



El estratega del equipo azul naranja confío en la actitud positiva del plantel y en que lograrán darle vuelta a la página.



“Tenemos que levantarnos, nos hemos levantado de situaciones peores hoy tenemos ventaja, al final es ventaja y hay que conservarla, hay que mantenemos tranquilos, esperemos tener la capacidad de tocar esa parte sensible que creo que últimamente hemos tocado, no le veo mayor problema”, refirió.



Por último aseguró que Correcaminos logrará el pase a semifinales.

“El próximo partido en celda lograremos el pase, de eso no tengo ni la menor duda”, finalizó.







