Van contra carros “chocolate”

Por: Benito García Islas El Día Jueves 16 de Noviembre del 2017 a las 15:46

El subsecretario de Ingresos del gobierno del Estado, Arturo Soto Alemán. Descalificó la legalidad de la UCD y OMAPAFA. “Son organizaciones que se dedican a estafar y estaría representando una fuente de financiamiento para organizaciones delictivas.

Es necesario que lo sepa apreciable lector, por aquello de que piense invertir sus aguinaldos para adquirir uno de los llamados “carros chocolate”, con la idea de que puede circular en Tamaulipas, con toda tranquilidad, al ampararse con una placa de “Omapafa o USD.

Pues permítame decirle que no, y mi consejo es que no le arriesgue, so pena de pasar una Navidad amarga, “las láminas que entregan no tienen ninguna validez oficial ni para el Estado ni para la Federación”, reitera Subsecretario de Ingresos del Gobierno Estatal.

Aclara el funcionario estatal, que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, definió su postura en Reynosa, sobre este tipo de organizaciones al calificarlas como “patito” y que representan un obstáculo para la investigación del delito.

Al no estar registradas ante las Oficinas Fiscales, el gobierno carece de algún dato o antecedente sobre el dueño. Soto Alemán, dijo que la estafa inicia desde el momento que enlistan en un supuesto padrón y entregan placas a vehículos de procedencia extranjera, los llamados "chocolates".

Hago eco, no crean en la supuesta protección, sólo existe en las mentes de quienes dirigen, viven del engaño y obtienen dinero con la promesa de una supuesta regularización en la que ya estarían enlistados, lo cual es mentira.

Soto Alemán dijo que Tamaulipas se encuentra en diálogo con la autoridad federal para establecer el mecanismo a seguir en contra de las organizaciones dedicadas al engaño y la estafa.

“Vamos a actuar por supuesto contra la venta en primera instancia, contra la comercialización de estos vehículos, y más adelante veremos qué sucede, vamos a impedir que los vehículos sigan ingresando de manera ilegal”, comentó.

Puntualizó que el Estado tiene la facultad de decomisar estos vehículos, sin embargo no lo han hecho, por lo que insistió a los propietarios de estas unidades que entiendan que los han estafado y que los Gobiernos Federal y Estatal analizan ya lo conducente, aquí cabe aquello de “ahí se las dejo de tarea”.

NO TIENE DINERO CHECO EL DEL PRI PARA CAMPAÑAS

Entrando en comentarios de la política en Tamaulipas, en el Comité Directivo Estatal (CDE), “andan mal y de malas”, al decir de su dirigente de la entidad, Sergio Guajardo Maldonado.

Quien navega en los linderos de la desgracia. “Apenas si alcanza para los gastos del día a día, dice, y lanza un SOS a sus correligionarios, “no hay dinero para las campañas que se avecinan.

El motivo de estas reflexiones del “político en apuros financieros”, es que no ha logrado conformar su comité de financiamiento, por la razón de que los empresarios priistas, “no quieran dar la cara como directivos” por aquello de que “están más cerca mis parientes”.

Lo tienen maniatado (aprisionado), dice Checo, que al menos poner al empresario solvente económicamente hablando, para que realice actividades para sacar recursos, para los gastos fuertes que se avecinan, en tiempos de campañas.