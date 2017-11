Inaceptables injurias y manipulación de hechos: Lety Salazar

Sobre la revisión de cuentas públicas en que fue notificada, la ex alcaldesa de Matamoros dijo que solventó las observaciones que se le hicieron y espera pronto se pueda clarificar todo

Por: HT Agencia El Día Jueves 16 de Noviembre del 2017 a las 15:00

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La ex alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar Vázquez, aseguró que los bienes y recursos se aplicaron correctamente durante su administración municipal 2014-2016, por lo que, “no toleraré injurias ni manipulación de los hechos”.

Esto luego de que en medios de comunicación y redes sociales se ha difundido información sobre presuntas irregularidades durante su administración municipal, según comentó ella misma a través de un video que subió a su cuenta persona de Facebook.

“Estoy muy orgullosa del trabajo que como alcaldesa realice, segura de que aplique todos los recursos y bienes a mi resguardo de manera correcta”, expuso al indicar que no tiene propiedad alguna adquirida con el dinero de los ciudadanos o de procedencia ilícita, ni mucho menos en Estados Unidos.

Mencionó que fue notificada de la revisión que la Auditoria Superior del Estado (ASE) realiza a sus cuentas públicas, así como que solventó las observaciones que se le hicieron, “confió plenamente en que las autoridades encargadas de revisar las cuentas públicas pronto puedan clarificar todo”.

“Entiendo que es parte de su tarea y lo acepto, lo que no acepto ni aceptaré es la injuria y manipulación de los hechos, yo me he mantenido muy respetuosa de quienes ahora están en el Gobierno y quiero seguir así, pero si aclaro que no toleraré difamaciones e injusticias”, precisó.

Sobre observaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) respecto al año 2016, señaló que no ha sido notificada por ninguna autoridad, “sobre el 2015 la Federación hizo algunas observaciones, mismas que fueron solventadas”.

Salazar Vázquez dijo estar feliz por lo que hizo durante su administración, particularmente en el tema social, apoyando a los que más necesitaban, impulsando la educación y el deporte en niños y jóvenes, así como en el rubro de obra pública, donde afirmó se registró un impresionante avance.

“Acciones como el Laguito y la Rotonda, calles pavimentadas, entre muchas otras cosas, en seguridad pública valió la pena todo el esfuerzo, en trabajo coordinado con las fuerzas federales acabamos con las huachicoleros en la ciudad que tanto daño le hacían a la economía”, comentó.

Agregó, “cerramos el paso al lavado de dinero clausurando establecimientos que operaban de manera irregularidad, parte de la tranquilidad que hoy disfrutamos en Matamoros es el resultado del esfuerzo que hicimos”.

“Aquí estoy y aquí estaré con la conciencia tranquila, segura de que hicimos las cosas bien, ni antes ni después, los tiempos de Dios son perfectos”, puntualizó la ex alcaldesa Lety Salazar.

ncme/oal