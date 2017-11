Podrían aumentar deportaciones por Matamoros en noviembre y diciembre

Al igual que por Reynosa, ya que según información que tiene el Instituto Tamaulipeco del Migrante, los centros de detención en EE.UU. están "al tope", afirmó el delegado del Instituto, Enrique Maciel Cervantes

En los meses de noviembre y diciembre podría aumentar el número de deportaciones por Matamoros y Reynosa, pues según los centros de detención en Estados Unidos y no solo en Texas, se encuentran "al tope"

Matamoros, Tamaulipas.- En los meses de noviembre y diciembre podría aumentar el número de deportaciones por Matamoros y Reynosa, pues según los centros de detención en Estados Unidos y no solo en Texas, se encuentran “al tope”, afirmó el delegado del Instituto Tamaulipeco del Migrante, Enrique Maciel Cervantes.



“Durante los fines de semana es cuando se recibe un mayor número de connacionales que son deportados por esta frontera, sin embargo hay que reconocer que es en menor cantidad”, refirió.



En este sentido reveló que se tenía previsto un alza en las deportaciones en los últimos cuatro meses del año, sin embargo, comentó que se mantiene estable la estadística que no ha disminuido de manera notoria pero tampoco ha subido.



Expresó que aquí se han recibido solamente connacionales ya que Estados Unidos no tiene facultades para deportar por la frontera mexicana a ningún ciudadano centroamericano, situación que hasta el momento se ha respetado.



Asimismo, enfatizó que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha sido muy profesional en este sentido de vigilar cualquier comportamiento del deportado, ya que los elementos de la dependencia tuvieron una capacitación que les permitió una experiencia muy amplia en el sentido de la identificación y en conocimiento de reconocer la procedencia de los deportados.







