Muere prensado al chocar su camioneta en la Matamoros-Reynosa

Al sitio del accidente llegaron paramédicos de PC para sacar a Pedro, de 48 años de edad, quien murió prensado a bordo de su camioneta Dodge Caravan de color blanco

Por: Marco Rodríguez/Matamoros El Día Miercoles 15 de Noviembre del 2017 a las 12:36

Matamoros, Tamaulipas.- Un hombre murió prensado entre los hierros retorcido de la camioneta que conducía, luego de que la impactó contra un camión revolvedor de cemento en el kilómetro 22 de la carretera Matamoros-Reynosa.



Al sitio llegaron paramédicos de Protección Civil (PC) para ayudar en los trabajos de rescate de Pedro, de 48 años de edad, quien murió prensado a bordo de su camioneta de la marca Dodge Caravan de color blanca con placas de Texas.



También arribaron elementos de la Policía Federal División de Caminos para tomar conocimiento del mortal carreterazo, quienes informaron que la Minivan circulaba en dirección de oriente a poniente de la carretera Matamoros a Reynosa.



A la altura del kilómetro 22 no se percató que el trompo revolvedor de cemento se desplazaba a baja velocidad sobre el acotamiento y se impactó contra la parte trasera de este, quedando prensado sin vida al interior de su camioneta.



"Me dirigía a baja velocidad a la orilla de la carretera e iba con rumbo a la gasolinera que están construyendo por el puente de Los Indios, cuando de pronto la Minivan me choca por atrás", dijo el chofer del camión identificado como Santos Ernesto de 56 años, residente de la colonia México.



Al lugar de los trágicos hechos llegó el hermano del occiso, quien lo identificó y señaló que era nacido en Misión, Texas pero actualmente vivía en el Ejido Guadalupe, incluso comentó que actualmente trabajó haciendo carbón.



