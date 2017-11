Descarta alcaldesa de Altamira tolerar irregularidades

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Martes 14 de Noviembre del 2017 a las 15:21

En nuestro Gobierno no estamos tolerando actos de corrupción, en ninguno de los departamentos y quien lo haga será dado de baja, dijo la alcaldesa Alma Laura Amparán

Autor: Carlos Juárez

Altamira, Tamaulipas.- La alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparán Cruz, aseveró que en su administración no se permitirán actos de corrupción ni mal desempeño de los burócratas.



Esto luego de que se dieran a conocer más anomalías entre agentes viales, lo que derivó en la baja de dos personas más durante ayer lunes.



Dijo que en el caso de la Dirección Juventud estudian el desempeño de la actual responsable Ilse Patricia Castillo y añadió que "son situaciones que se presentan, no toleraremos irregularidades”.



"Se evalúa la situación, hay que escuchar a varias partes y sacar una conclusión al caso. Hasta el momento no hay cambios dentro de la Dirección”, explicó.



Sobre los elementos de Tránsito y Vialidad que ya causaron baja, enfatizó que no tolerarán ningún tipo de irregularidad, como las registradas donde se presentó un caso de extorsión.



“Con mano firme, lo estamos reafirmando, aquí en nuestro Gobierno no estamos tolerando actos de corrupción, en ninguno de los departamentos y quien lo haga será dado de baja”, precisó.



