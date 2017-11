Circula “Diatriba de amor contra un hombre sentado”, de García Márquez

El texto pensado en el escenario teatral habla de la dicha pública y la infelicidad íntima

Por: Notimex El Día Martes 14 de Noviembre del 2017 a las 10:15

La edición en 80 páginas de “Diatriba de amor contra un hombre sentado”, la única pieza teatral escrita por el Premio Nobel de Literatura 1982, Gabriel García Márquez (1927-2014), ya está en librerías del país

Autor: Notimex

México, (Notimex).- La edición en 80 páginas de “Diatriba de amor contra un hombre sentado”, la única pieza teatral escrita por el Premio Nobel de Literatura 1982, Gabriel García Márquez (1927-2014), ya está en librerías del país en su edición austera y económica.

La dicha pública y la infelicidad íntima son sus temas. “Lo cierto es que la felicidad no es como dicen, que sólo dura un instante y no se sabe que se tuvo sino cuando ya se acabó. La verdad es que dura mientras dure el amor, porque con amor hasta morirse es bueno”.

En la trama de esta pieza escénica, Gabo escribió que a punto de cumplir los primeros 25 años de casada, “Graciela” se dirige a su marido, en realidad un maniquí, a quien expresa su infelicidad, el declive de sus sentimientos y el desencanto de su matrimonio.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no puede confesarle que ya no lo ama, pues no soportaría aceptar que ha desperdiciado la vida a su lado. En este monólogo en un acto Gabriel García Márquez reconstruye con arte el retrato de una existencia compartida.

Pero también, la posibilidad casi inevitable de que el amor se convierta en desamor con el paso de los años. En realidad, este texto magistral es una visión contundente y nostálgica de las relaciones humanas escrita por la pluma más privilegiada de las letras colombianas.

Gabriel García Márquez (Aracata, Colombia, 1927-Ciudad de México, 2014) tuvo entre sus temas de mayor interés las ciencias humanas y sociales, las novelas de corte literario, histórico y negra, la actualidad y el teatro, mismos que abordo en su producción de autor.

Nació en 1927 en Aracata Colombia, donde lo criaron sus abuelos. En 1947 se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Bogotá y en ese mismo año se publicó en el diario El Espectador su cuento “La tercera resignación”, de gran factura.

Periodista y escritor colombiano, García Márquez es creador de un mundo literario propio e inconfundible y a la vez, capaz de recrear la realidad hispanoamericana en todas sus facetas, desde las oscuras raíces del mito hasta la turbia y difícil circunstancia política y social.

Novelas como “La hojarasca” (1958), “La mala hora” (1961), “El otoño del patriarca” (1975), “Crónica de una muerte anunciada” (1981), “El amor en los tiempos del cólera” (1985) y “Cien años de soledad (1967), renovaron ejemplarmente la literatura en español.