El obsoleto esquema del transporte

Por: Ana Luisa García El Día Lunes 13 de Noviembre del 2017 a las 22:15

1.- Para resolver problemas añejos como son las deficiencias del transporte público y las demandas de tarifas que satisfagan el alza de combustibles y mantenimiento, el Gobierno del Estado tiene que asumir un nuevo esquema de operación, dejando atrás el modelo obsoleto instituido bajo las administraciones priistas tradicionales que han dado en concesión este servicio, de tras del cual se han generado infinidad de vicios.

El transporte por ser un ente de interés público no debiera ser una cadena de procedimientos que gravan en mayor medida las tarifas, porque hay un empresario que renta la unidad y renta las placas, de ambas tiene varios juegos y el conductor (o cada unidad) tiene que sacar tres pagos, el del vehículo, el de la tarjeta de circulación y el sueldo de él como chofer.

En algún momento algunos gobiernos hablaron de apoyar con créditos para la renovación del parque vehicular, pero el entramado es complicado por la figura patronal-trabajador. La única manera que puede justificarse el apoyo del gobierno con créditos e incluso algún apoyo para el enganche, sería que esas unidades fueran explotadas directamente por el conductor, sin derecho a otro juego de placas, ni patrón de por medio.

Es decir una persona a la que se le renueve la concesión cada 5 años, o cada 3, etc. la idea es que si no cumple pierde la concesión. Los objetivos serían generar empleo bien remunerado, mejor servicio, no van a bajar las tarifas, claro que no. La ventaja sería tener unidades en mejores condiciones.

No es posible que el gobierno, de la entidad que Usted quiera otorgue concesiones a empresas prósperas que tienen una veintena o más de unidades que son regenteadas, subarrendadas o como le quiera llamar, pero es un privilegio.

La movilidad es hoy en día uno de los temas de la globalidad, no es exclusivo de México y mucho menos de Tamaulipas. Un servicio eficiente tendría un costo mucho más alto del actual, los subsidios parciales del gobierno han permitido en otras entidades, como en la ciudad de México, operar de manera satisfactoria.

En torno a esta temática se han celebrado infinidad de congresos internacionales, donde los hombres de negocios buscan solución y no la encuentran porque cada día se torna más caro el transporte. Una de las salidas que han detectado es que se reglamente la operación a base de gas, acompañado de la fabricación del aditamento que en condiciones de seguridad se instale en los microbuses y demás unidades motrices.

Porque las herramientas “hechizas” con las que se instala el sistema de gas actualmente, no cubre un mínimo de seguridad y aprobarlas es tener una bomba de tiempo.

La cuestión es que el servicio eficiente del transporte es una asignatura pendiente en Tamaulipas, pese a que en el inicio del sexenio de Egidio Torre Cantú el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio ambiente, Homero de la Garza Tamez se comprometió a dejarlo solucionado al final del sexenio. Obviamente no sabía de lo que estaba hablando y tampoco terminó el sexenio.

En la actual administración el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el Secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos han dado muestras de reconocer la existencia de la problemática, de la que dijeron meterán mano; no han hecho los grandes compromisos lo que da la visión de que conocen el terreno que pisan y que el problema no es ni fácil, ni mucho menos rápido de resolver.

Sin embargo hay necesidad de terminar con ciertos vicios, como son la apertura de rutas de más, lo que obliga a pagar dos y hasta tres pasajes para llegar a un destino; también es necesario un estricto control de las identificaciones de estudiantes, que deben ser cambiadas anualmente de ser posible con un formato universal o de perdido con una cinta de color (el mismo para todas) visible que sea identificada rápidamente por el conductor y cada 12 meses cambiarle el color.

En fin, de que hay que meter orden, no hay duda.

LE PINTA BIEN A VICTORIA el 2018.- El Municipio de Victoria por segunda vez consecutiva será nuevamente líder en gestión de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2018, el cual está por publicarse en el Diario Oficial. Los números dados a conocer hasta ahora así lo indican. El alcalde Oscar Almaraz Smer cabildeó oportunamente con los diputados federales de Tamaulipas los proyectos de su administración obteniendo resultados altamente satisfactorios.

En el PEF de 2017 más de 300 millones de pesos en obras beneficiaron a la capital del estado incluyendo su zona rural; otra asignación similar para el año próximo asegura al municipio un avance importante en su desarrollo y transformación urbana.

Por otra parte, con el inicio de la presente semana arrancaron los trabajos de remodelación de la calle 17. Este lunes amanecieron los primeros signos de este programa de mejoramiento a partir de la Carrera Torres se acordonó la primera cuadra a partir del Banco Santander.

Al mismo tiempo se estudia y analiza cuales especies de árboles y plantas pueden contribuir a la formación de senderos donde se alimente y descanse la mariposa monarca en su travesía por Tamaulipas. Dado que nuestra entidad es parte de su ruta migratoria con destino a los estados de México y Michoacán,

Actualmente en los meses de octubre y noviembre arriban a Jaumave y de crearse las condiciones, puede darse el caso de favorecer su estancia en Victoria, lo cual constituiría un atractivo. Desde luego es una posibilidad de que se logre atraerla para deleite de quienes disfrutan del paseo del 17.