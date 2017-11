Los comerciantes de la política

Por: Juan R de la Sota El Día Lunes 13 de Noviembre del 2017 a las 16:43

Los candidatos independientes a cargos de elección popular hacen de la política un auténtico negocio, son mercenarios del arte de servir a la sociedad, vendedores de ilusiones y exprimidores del presupuesto de la autoridad electoral.

Ven en este dinero una opción para resolver su problema económico, gastarlo en diversión o simplemente crear riqueza para vivir con lujos y tener poder, buscan satisfacer ambiciones son personales y no los intereses de la gente.

Su proyecto no es servir, si no beneficiarse de la confianza ciudadana, sólo van al juego electoral a estorbar y a dividir el voto a favor de los partidos políticos, no ofrecen propuestas claras ni reales, actúan sin rumbo y merecimientos y su único propósito es reunir la firmas ciudadanas que exige la ley electoral, para tener derecho al presupuesto de las prerrogativas electorales y manejar este dinero a su antojo y conveniencia.

Durante mucho tiempo han actuado como comerciantes buitres y zopilotes carroñeros de la política, han dedicado su vida a utilizar el apoyo de la población para beneficiarse y hacer fortuna, no les importa vender su alma y la de los ciudadanos a cambo de obtener dinero y crear riqueza, son vividores y actúan como hambrientas termitas que en cada proceso electoral resurgen para también devorar el financiamiento público electoral.

Si su deseo real es servir a la sociedad, de inicio, para demostrar su humanidad y solidaridad, deben renunciar al financiamiento público o prerrogativas a la que tienen derecho para sus actividades políticas y solicitar se destinen al combate a la pobreza.

Si su objetivo es mejorar las condiciones de vida de los tamaulipecos, desde hace vario tiempo, los que fueron candidatos y funcionaros públicos, hubieran dedicado espacio y tiempo para gestionar beneficios a favor de la ciudadanía; únicamente cobraron su sueldo o se gastaron el dinero de las campañas y se fueron a su casa, olvidándose de la sociedad.

Ahora regresan, muy independientes, con un montón de falsas ilusiones y esperanzas, a tratar de jugar nuevamente el dedo en la boca a la ciudadanía y gozar de una partida presupuestal, con el fin de darse la buena vida o jinetear el dinero para resolver sus problemas financieros.

Revelaré antecedentes de algunos aspirantes a candidatos independientes y le anticipo que no son muy buenas cartas o fichitas, entre los que figuran Francisco Arellano Conde, aspirante a diputado federal por el quinto distrito electoral con cabecera en Victoria, quien luego de andar de mendigo, durante varios años vivió del presupuesto público y rápido se convirtió en un reconocido empresario a través de la venta de materiales.

Este individuo no tiene nada de independiente, pues ha actuado como traidor, al favorecer al partido político de su conveniencia, a cambio de beneficiar a su empresa, por lo que a ésta persona, a la gente no le sirve y lo debe desechar, no merece su firma, porque sólo negociará su respaldo.

También son aspirantes independientes a la candidatura a diputado federal Juan Manzur Oudie, Magdaleno Morales Valdés, Manuel Heriberto Santillán Martínez y Pedro Gustavo Barragán Nuño, mientras al Senado de la República Luis Gerardo Hinojosa Tapia.

Realmente los mencionados aspirantes nada tienen que hacer en este juego electoral, no poseen ninguna posibilidad de triunfo, sólo están presentando el ridículo y más payasos se ven, porque algunos no han reunido ni tan siquiera el 10 por ciento de la cantidad de firmas ciudadanas.

Como también no tienen nada que hacer los aspirantes a la candidatura independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón y el Gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

Los ilusos y mercenarios de la política, sólo van a dividir la votación, jamás ganarán, pues los conocerán en su tierra, pero en el resto del país, de ellos sólo saben puras noticias negativas.

Las autoridades electoral tendrá que aplicar estricta y permanente vigilancia sobre el presupuesto que destine a los candidaturas independientes, dado que son una bola de holgazanes y zopilotes hambrientos que buscan gozar del financiamiento público, y lo peor, en beneficio personal.

Cambiando de tema, muy pronto se dará a conocer la lista de nombres de los precandidatos del PRI a diputados federales, senadores, de las planillas a las alcaldías y Presidente de la República.

En el caso de las precandidaturas al Congreso de la Unión y los Cabildos, habrá muchas sorpresas, porque de la lista formarán parte otros nombres que el líder estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, no dio a conocer, por así convenir a sus intereses.

Habrán de participar en las candidaturas priistas otros personajes que serán apoyados por la dirigencia nacional del PRI.

Si la lista difundida por Guajardo Maldonado, la compartió con el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza y este último la palomeó, el priismo estatal decidirá si les brinda o no el apoyo.

En estos momentos se cocinan las precandidaturas priistas y ni Sergio Guajardo, sabe de la lista verdadera, tiene conocimiento de quienes tienen posibilidades y a los que le están proponiendo, pero desconoce el nombre de los que ocuparán esas candidaturas.

Incluso, quizás Guajardo, no sea el que haga el trabajo sobre el proceso de selección de candidatos del PRI y si le toca esta labor, tendrá que realizarla bajo la vigilancia y ordenamiento de su líder Ochoa Reza.

Y más les vale que postulen candidatos populares, honestos y limpios, porque la imagen que su partido tiene está bastante débil y su objetivo debe ser fortalecerlo, debido a que se encuentra muy cerca de la tumba política.

En otro asunto, los partidos políticos deberán aplicar alguna estrategia para recuperar la credibilidad entre la ciudadanía, a fin de llevarle clientela electoral a sus candidatos, pues tan mal trabajo han realizado y tantos desaires le han hecho a la gente que en estos momento la sociedad no creen en ellos, no soportan su olor a falsedad y traición y si no se ponen a trabajar con seriedad y respeto, serán los responsables de la gran ausencia en las urnas.

El dato: A la población, principalmente la que vive en extrema pobreza, cuando no le llueve le llovizna, toda vez que existe la amenaza de aplicar enésimo aumento a los precios de los productos de la canasta básica, lo que nuevamente pulverizaría el raquítico salario de la clase trabajadora y que ya no le alcance no tan siquiera para darle mal de comer a sus familias.

El gobierno autorizará incrementos al costo de la carne, leche y huevo, principales productos alimenticios en la mesa de los tamaulipecos, lo cual derivará alzas a los precios de otros productos y que tienen que adquirir el público consumidor.

Ello afectará a los comerciantes, pues bajarán sus ventas, ya que ocasionarán que por falta de poder económico de la población estos productos se consuman menos.

Los más afectados con estos aumentos serán los pequeños comerciante, quienes ante esta situación cada día que transcurre cierran sus puertas al público, por lo que en próximos años este sector habrá de desaparecer.

Correo:jrdelasota@hotmail.com