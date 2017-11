Exigen aclaración sobre su despido trabajadores de Comapa en Tampico

El pasado 10 de noviembre les fue notificado a 35 trabajadores que habían causado baja de la empresa, sin embargo, no se les entregó ningún documento de su separación de manera oficial, dijo uno de los afectados, José Ángel López

Por: Baldemar Mijangos/Tampico El Día Lunes 13 de Noviembre del 2017 a las 16:04

Treinta y cinco trabajadores de confianza de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de la Zona Conurbada piden entrevistarse con el gerente del organismo para conocer del porqué de su despido

Tampico, Tamaulipas.- Treinta y cinco trabajadores de confianza de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de la Zona Conurbada piden entrevistarse con el gerente del organismo para conocer del porqué de su despido, señaló el empleado estatal José Ángel López Hernández.



Agregó que el pasado 10 de noviembre les fue notificado que habían causado baja de la empresa, por lo que se les consideraba fuera del organismo; sin embargo, no se les entregó ningún documento de su separación de manera oficial.



Lo que están buscando, dijo, es tener una cita o reunión con el gerente general de la Comapa, Adolfo Cabal Ruiz, para que él de forma directa les notifique esta situación, ya que también han sido separados sin recibir una liquidación.



Destacó además que cada uno de los 35 trabajadores del organismo operador del agua, iban a recibir una notificación por separado, pero esto no ha ocurrido aún.



"La idea es que nuestro gerente esté enterado y que nos den algún escrito, porque por ejemplo hoy teníamos que venir a checar, porque como no teníamos ningún documento teníamos que venir a checar nuestra asistencia, para que no fuera ninguna falta", precisó el empleado de la Comapa.



En este contexto, advirtió que la petición que harán es que totalmente se dé la reinstalación de todos los compañeros despedidos, ya que entre los dados de baja están mujeres solteras que ven con preocupación esto que está pasando.



