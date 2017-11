Ve difícil Coepris la apertura de nuevo panteón en Ciudad Victoria

Existe una larga lista de requisitos que se deben de cubrir para poder otorgar un permiso para la creación de un cementerio, expresó el titular de la Coepris en el Estado, Oscar Villa Garza

Por: Alberto Serna/Ciudad Victoria El Día Lunes 13 de Noviembre del 2017 a las 11:21

Ve difícil Coepris la apertura de nuevo panteón en Ciudad Victoria, expresó el titular de la dependencia, Oscar Villa Garza.

Autor: Everardo Eguia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El construir un nuevo panteón en Ciudad Victoria ya sea particular o del municipio no es un proceso sencillo, expresó el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Oscar Villa Garza.



Señaló que en dicha dependencia existe una larga lista de requisitos que se deben de cubrir para poder otorgar un permiso para la creación de un cementerio, entre los cuales destacó, se debe de presentar una solicitud por escrito a la Secretaría de Salud, acompañada de cinco juegos de copias que contengan el plano topográfico.



Además, agregó, del plano de la localidad donde se ubican lagunas y ríos, planos del proyecto a desarrollar, así como el plano arquitectónico de las construcciones existentes y de las instalaciones hidráulicas.



Aseguró que a diferencia de años anteriores, ahora los panteones no pueden estar a menos de 2 mil metros cuadrados de distancia de la mancha urbana.



“Ahora con la nueva ley, la distancia mínima con respecto a la población es de dos kilómetros”, cuando anteriormente, dijo, eran sólo 500 metros.



Mencionó que los cementerios no podrán estar próximos a ningún cuerpo de agua, pues como mínimo deben de estar a 200 metros de los mismos.



Además se deben de considerar los vientos dominantes, es decir el panteón no podrá estar situado en una zona por donde el viento corra hacia la mancha urbana.



Dentro de las especificaciones que se establecen, es que entre cada espacio en donde se depositarán los restos mortales debe de existir un espacio de 50 centímetros, y también el que estén cubiertas con una lápida o cemento.



“Las tumbas ya no van a poder estar cubiertas solamente con tierra”, comentó.



“No es fácil hacer un cementerio, es algo muy serio”, sin embargo puntualizó que hasta el momento el Ayuntamiento no ha solicitado información y mucho menos presentado un proyecto a la dependencia para la edificación de un nuevo cementerio.



