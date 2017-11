Van contra autos “chocolates” en Ciudad Victoria

Los afiliados a la UCD y ONAPAFFA de momento quedarán exentos de estos operativos, ya que si participan en algún ilícito existe un registro de ellos, dijo el director de Tránsito Leoncio Ariel López

Por: Alberto Serna/Ciudad Victoria El Día Lunes 13 de Noviembre del 2017

El director de Tránsito y Vialidad en Ciudad Victoria, Leoncio Ariel López Talamantes, informó que en breve iniciará un operativo para retirar de circulación a los vehículos “chocolates”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El director de Tránsito y Vialidad en Ciudad Victoria, Leoncio Ariel López Talamantes, informó que en breve iniciará un operativo para retirar de circulación a los vehículos que transiten en la capital del Estado y que sean de procedencia ilegal.



Señaló que todo vehículo que circule con placas de Estados Unidos y no tenga comprobado su ingreso al país en forma legal, será decomisado por parte de las autoridades e indicó que se buscará trabajar en conjunto con la Policía Federal para aplicar dicho operativo.



“Durante este fin de semana hubo seis accidentes en donde participaron vehículos americanos, no tenemos un registro de estos vehículos, de cuantos hay en la ciudad”, comentó.



Dijo que los vehículos afiliados a la Unión Campesina Democrática (UCD) y la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (ONAPAFFA), de momento quedarán exentos de estos operativos debido a que si participan en algún ilícito existe un registro de ellos.



“Este tipo de vehículos está afiliado a un organismo y si participan en algún ilícito existe la forma de localizarlos, pero los que traen placas americanas no podemos localizarlos, ellos solo dejan el vehículo abandonado”, expuso.



López Talamantes puntualizó que dentro de los documentos que se pedirán a los vehículos de procedencia extranjera, será su pedimento ante la Aduana para saber si entró de forma legal al país.



