Lista la guillotina para exalcaldes

Por: Ana Luisa García El Día Domingo 12 de Noviembre del 2017 a las 22:00

Ahora que existe la posibilidad de someter a los exalcaldes y exgobernadores bajo la lupa de la justicia, hay que examinar que el Auditor de hoy y el del pasado no son Agentes del Ministerio Público, ellos realizan una revisión contable y en algunos casos física para corroborar los ejercicios realizados y emiten un diagnóstico o dictamen, que es presentado al Congreso y ahí en la Comisión de Vigilancia (de la Auditoría Superior del Estado) acuerdan lo conducente.

El agraviado (Gobierno del Estado o Federación, incluso el alcalde sucesor) es el que debe hacer el reclamo una vez agotados los recursos entre el Poder Legislativo y el sujeto de la revisión (edil, ejecutivo, etc.).

Existen infinidad de cuentas públicas que no pasaron, que nunca fueron aprobadas y fueron sepultadas por el olvido, porque incluso no llegaron al pleno, del Congreso, se quedaron en el cajón de la Comisión de Vigilancia.

Por ahora ya venció el plazo de 15 días que se otorgó a 38 alcaldes para que justificaran egresos que no aparecen, ni el dinero, ni la obra o acción, los más interesantes son los casos de Leticia Salazar exalcaldesa de Matamoros con 1,300 MDP; Carlos Canturosas de Nuevo Laredo por 900 MDP; Gustavo Torres Salinas de Tampico por 438 MDP y Alberto Neri Castilla de Madero por 355 MDP.

Primeramente tendremos que esperar al reporte del Congreso del Estado, o la Comisión de Vigilancia, si solventaron en su totalidad o parcialmente esas sumas; si van a convocar a los exalcaldes a platicar con ellos, porque pueden quizá pedir un mayor plazo y una vez que se tenga el estatus de cada municipio, el Poder Legislativo dictaminará que hacer en cada caso.

Pero concluida la intervención del Congreso y agotados todos los recursos de gestión para los estados financieros de cada cuenta, es el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas quien tiene la responsabilidad de recuperar los recursos que no estén justificados debidamente.

En el caso de los recursos federales que no se ejercieron, pero que no aparecen, el municipio no podrá recibir más recursos por eso es que usualmente la administración sucesora, prefiere pagar los platos rotos para poder tener acceso a más apoyos. Eso cuando tienen la capacidad económica para hacerlo.

Los tamaulipecos esperan que el gobierno de los “Vientos de Cambio” que ofreció acabar con la impunidad, no repita lo que sus antecesores que depositaron las cuentas públicas no aprobadas en el baúl del olvido.

El Auditor Superior del Estado habrá cumplido con entregar los estados financieros, las cuentas claras, pero hasta ahí.

LABOR EXTRAMUROS DE LA UAT.- El rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, fue objeto de un reconocimiento por parte del Centro Especializado de Idiomas para Niños y Adolescentes (CEINA), el cual cumplió 8 años de su fundación en septiembre pasado, cuatro de ellos bajo la administración del homenajeado, con cuyo apoyo e interés logró el crecimiento y consolidación de ese centro.

En el CEINA se atienden a escolares de diferentes planteles de primaria y secundaria principalmente, también de preparatoria, lo que permite que lleguen mejor preparados en inglés, que es obligatorio al cursar una licenciatura en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pueden sumarse de acuerdo al nivel que lleven a los diferentes curso del CELLAP y si acreditan el inglés podrán cursar otro idioma.

La cuestión es que en el proceso de internacionalización por el que ha pasado la UAT durante el presente cuatrienio, la enseñanza de los idiomas ha sido prioritario para la rectoría. Hoy la Universidad debe proporcionar a los estudiantes herramientas que permitan su crecimiento permanente.

El contador Etienne lo ha manifestado en varias ocasiones, los egresados de la Universidad ya no pueden pensarse como un producto acabado, y para su permanente crecimiento profesional y transformación requieren de cuando menos tres disciplinas fundamentales, además de las propias de la profesión que cursen.

Esas tres temáticas son tecnología, emprendimiento e idiomas, fundamentales todas para cursar un posgrado, para generar sus propias oportunidades de empleo y para ser competitivos en un terreno de competencias globales.

Esa es el papel trascendente que ha jugado el CEINA con la enseñanza de los idiomas en las primeras etapas de formación de niños y adolescentes al generar escolares más y mejor preparados a su arribo a las instituciones de educación superior, a cualquiera de ellas, no necesariamente a la UAT, de esta manera la Universidad cumple con su función social, a la que retribuye lo que esta ha aportado a su subsistencia.