Descarta ITAVU contratar un despacho contable de cobranza

El ITAVU cuenta con el personal suficiente para cobrar la Cartera vencida por lo que no es necesario contratar un despacho contable de cobranza, señaló el director general del Instituto, Salvador González Garza

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Domingo 12 de Noviembre del 2017 a las 19:05

Autor: Liliana Torres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El director general del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo ( ITAVU), Salvador González Garza, negó que existiera la necesidad de contratar un despacho contable de cobranza, aunque existe una cantidad millonaria en cartera vencida.



Comentó que el ITAVU cuenta con el personal suficiente para cobrar la Cartera vencida por lo que no es necesario contratar un despacho contable de cobranza.



"Estamos haciendo un programa para reestructurar las deudas, nosotros podemos hacerlo tenemos 475 personas y se están reubicando a cartera", expresó.



Reconoció que los paquetes de materiales en Cartera vencida no podrán recuperarse, "Hay una parte de Cartera vencida que no se podrá recuperar; son los paquetes de materiales, se ve muy grande la cantidad de gente en cartera vencida".



González Garza dijo desconocer el monto total de la Cartera vencida y el número de quienes están en ella, "no tengo el dato del monto total de la Cartera vencida. Ni el total de personas, no podría dar un número no lo traigo".



Dijo que los ciudadanos pensaban que ITAVU era beneficencia pública y que no cobraba, pero no es así, aunque la Cartera vencida es muy grande, se está trabajando en un programa para reestructurar la deuda de quienes no han podido regularizar sus pagos.



"Estamos dándoles la oportunidad de que se pongan al corriente, que salgan adelante con su deuda, aunque tenemos el derecho de recoger con lo que se apoyó si en dos meses no se ha pagado", comentó.



Agregó que previo a recibir un lote, los interesados pagan 500 pesos mensuales durante un año o hasta cumplir con el pago de seis mil pesos, "les damos la oportunidad de ponerse al corriente de lo contrario ya hubiéramos recogido el 90 por ciento de lo que se ha ofertado", concluyó.

ncme/bamp