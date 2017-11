Consejos divinos

Por: Benito García Islas El Día Domingo 12 de Noviembre del 2017

El libro de libros, la Biblia, trae en su contenido, consejos y observaciones que debemos aplicar en nuestras vida (me refiero a los que creen), para vivirla sabiamente, nos aconseja en Salmos 90:12, haciendo referencia a David: “Enseñarnos a contar bien nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría”.

Y si nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que ya sabe cuánto es el presupuesto para Tamaulipas en el 2018, sigue el ejemplo del rey David, no dudamos que se avecinan cosas buenas en Tamaulipas.

Los gobernantes, deben aplicar el pasaje bíblico, para sortear la difícil crisis añejal, monetaria y de valores, y sobre todo de recursos, para lograr éxito en su labor al frente del país, Estado y municipio.

El ejercicio fiscal del 2017, ya se cerró, ahora vienen nuevos restos, lo hecho ya es historia, ahora habrá nuevos retos por realizar, con los recursos presupuestados, “traigan al corazón sabiduría, para destinarlos honestamente, para hacer realidad la equidad justa, para beneficio de sus gobernados sin ideologías y colores..

Podríamos agregar, que el cumplir con un mandato justo y democrático, agrada a Dios y al pueblo, pero también dará tranquilidad a su persona, de señalamientos que no vendrán, beneficia a su tranquilidad futura, sin el temor de ser “llamados a cuentas, cuando termine su gestión de gobernante.

Claro, que aludimos, con lo arriba escrito, a quienes no entregaron cuentas claras y ahora son ajusticiados por la Auditoria superior del Estado, los alcaldes de administraciones pasadas, ojala que la justicia no se incline por el revanchismo, y que se castigue a amigos y enemigos por igual.

Pero o desilusión, estamos en los tiempos políticos, y quien la ejerce, no son muy ortodoxos, si olvidan de consejos divinos, que riñen con laes lo ejercen, no escucharán pasajes de la Biblia, ellos, irán contra sus adversarios, acabar con ellos es la consigna, la lucha por el poder, es a muerte, alguien dijo: “poder que no se ejerce se pierde”.

NO TOMAN EN SERIO A LIDER ESTATAL DEL PRI

El que no ha podido ejercer su liderazgo (ser el que todo lo puede) es el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas, Sergio Guajardo Maldonado, lo digo por declaraciones de viejos militantes del otrora granítico partido.

No creen los líderes de poder, la autenticidad de sus acciones, su liderazgo no es garantía de confianza, sobre todo, en la designación de los presidentes en los Comités Directivos Municipales (CDM), en ciudades importantes, como Nuevo Laredo y Matamoros, lo consideran “dedazo”, lo mismo en el sur de la entidad, pongo como ejemplo Tampico.

Los militantes jaibos, dicen que quien está al frente del PRI es débil, señalan que “no es como se la pintaron a Marín, que es el nuevo que es el nuevo líder, porque la nueva secretaria general Sofía Sandoval es una perfecta desconocida para los militantes, tal vez por ser recomendada por el líder cetemista Mundito García Román, que también brilla por su ausencia…

Señalan también que aunque la maestra Magdalena Peraza Guerra, que es la alcaldesa, no suelta prenda sobre sus aspiraciones a la reelección, el mencionado líder priista local el mencionado Marín, prácticamente la destapó al mencionarla en su discurso de toma de protesta, ante la presencia del dirigente estatal Sergio Guajardo, quien no desautorizó tal pronunciamiento.

Por cierto que en el puerto jaibo, la alcaldesa sigue deshojando la margarita, igual como cuando se preparaba para pasarse al lado de los azules, es una maestra pero del suspenso porque tiene en ascuas a priístas, panistas y grupos de poder en la zona sur.

CRISIS EN EDUCACIÓN

Por otro lado, parece que la crisis está pegando fuerte en el sector educativo en Tamaulipas, pues en muchos CREDE´s (centros regionales de desarrollo educativo) del sur del Estado no tienen ni para comprar clips y para colmo, a muchos profes les deben varios meses de sueldo…¿qué está pasando?

Muchos se preguntan si no será otra jugada de Mario Leal Rodríguez, para reventar a algunos profes como Alberto Sánchez Neri, presidente del PRD y quien se aferra a su puesto en el CREDE de Madero, donde no ata ni desata.