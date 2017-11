Instalan en Tampico módulo para colectar firmas para Margarita Zavala

Por: Baldemar Mijangos/Tampico El Día Domingo 12 de Noviembre del 2017 a las 17:47

Autor: Baldemar Mijangos

Tampico, Tamaulipas.- Un módulo para reunirle firmas a la aspirante independiente a candidata a presidenta de México, Margarita Zavala, fue instalado en la plaza de la Libertad de Tampico.



Este módulo es operado por dos jóvenes que no quisieron revelar sus nombres, porque son coordinados por un enlace regional de la aspirante independiente a la candidatura federal.



La mesa cuenta con un teléfono celular mediante el cual se toman las fotografías a las credenciales de elector de quienes dan la firma a la aspirante independiente, además de contar con identificadores oficiales de su campaña nacional.



El módulo es el único en la ciudad de Tampico y se coloca los días sábados y domingos de nueve de la mañana a dos de la tarde, para ser llevado a otros puntos de la ciudad en la tarde.



Entre semana también se instala, pero sólo algunos días que los jóvenes encargados de este módulo no supieron precisar, ya que como se advierte no quisieron revelar sus nombres, pues están bajo las órdenes de un supervisor regional de la causa de Margarita Zavala Gómez del Campo.



