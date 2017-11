Detectan a manejadores de alimentos con tifoidea en Matamoros

Se le ordenó a los patrones que les asignen otras funciones, a fin de evitar cualquier contacto con los alimentos, dijo el titular de la Coepris en el municipio Javier Ricardo González Gamboa

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Domingo 12 de Noviembre del 2017 a las 09:00

El titular de la Coepris en Matamoros, Javier Ricardo González Gamboa, exhortó a la población para que si ven alguna situación anormal en donde consumen alimentos lo denuncien

Autor: Isabel Rendón

Matamoros, Tamaulipas.- La Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en Matamoros, ha detectado manejadores de alimentos enfermos de tifoidea, informó el titular de la dependencia Javier Ricardo González Gamboa.



Manifestó que esta enfermedad, por ser de riesgo, permite girar la instrucción a los patrones de que los asignen a otras funciones, pero que no tengan ningún contacto con los alimentos que consume la población.



Subrayó que en las verificaciones que hace el personal de la Coepris no solo ha habido enfermos de tifoidea, sino de alguna otra enfermedad, pero sin duda esta es la de más riesgo para los comensales, por lo que no se les pide que despidan al personal, pero sí que se les asignen otras funciones con el propósito de que no manejen alimentos.



González Gamboa exhortó a la población para que si ven alguna situación anormal en donde consumen alimentos, lo denuncien y ellos acudirán de manera inmediata para poner remedio a la irregularidad detectada.



Cabe destacar que la fiebre tifoidea se propaga a través de alimentos y agua contaminados, o bien por contacto directo con una persona infectada.



