Reforzarán vigilancia en Centro Histórico de Tampico para detener ola de asaltos

Se están utilizando dos de las llamadas cuatrimotos, pero se tiene el plan de agregar cuatro más en el Centro Histórico por su eficiente operatividad, dijo el delegado de la Policía Estatal, Alejandro Beaven Magaña

Sabado 11 de Noviembre del 2017

Reforzarán la vigilancia en el Centro Histórico de Tampico para detener ola de asaltos, informó el delegado de la corporación, Alejandro Beaven Magaña.

Tampico, Tamaulipas.- La Policía Estatal reforzará la vigilancia en el Centro Histórico de Tampico, para contener la ola de robos que se registra en dicho sector, informó el delegado de la corporación, Alejandro Beaven Magaña.



Agregó que una estrategia es destinar dobles turnos en este periodo de altas compras, como será el desarrollo del llamado Buen Fin, pero mantenerlo hasta el cierre del año con motivo de las ventas de Navidad y Año Nuevo.



Expuso que también se están utilizando las llamadas cuatrimotos, en este caso dos asignadas por la corporación, pero se tiene el plan de agregar cuatro más en el Centro Histórico, por su eficiente operatividad.



Citó que estarían reorientando la estrategia, ya que actualmente se cuenta con elementos a pie, pero resultan muy lentos si se comparan con los que se trasladan en cuatrimotos.



Esto mismo, señaló, pasa con las patrullas, tanto vehículos como camionetas, debido a que existe un aforo vehicular muy alto, y su desplazamiento es limitado, por lo que las llamadas cuatrimotos estarían ganando su lugar.



Sobre las quejas que ha hecho en redes sociales la regidora América Sandoval Morales, de que supuestamente está más en fiestas en la playa que atendiendo la inseguridad, dijo que no la conoce a ella directamente, pero en todo caso si quiere que la vigilancia mejore debe tener más contacto con el coordinador de la Policía de Tampico.



Aseguró que en todo caso solo estaría observando un tercio del trabajo que le corresponde en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, advirtiendo además que no sabe del por qué la edil lo ataca, como ocurrió hace 24 horas.



Dijo que lo acusó de chocar una patrulla y ebrio, cuando ni la maneja ni toma licor, con el agregado de que acudían aún servicio con códigos, luces y torreta activada, y el auto que los chocó se pasó el alto y les quiso ganar el paso.



En redes sociales la regidora perredista cambió la versión, lo que viene a confundir a la comunidad que no conocía realmente cómo transcurrieron los hechos.