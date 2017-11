Renuncia funcionario estatal

Por: Alma Niger El Día Viernes 10 de Noviembre del 2017 a las 20:10

El licenciado Roberto Rodríguez Chávez, quien estaba a cargo de la Oficina de Atención a Víctimas del Delito en Nuevo Laredo, anunció su renuncia a su cargo. Y aunque aún se desconoce si ya la oficializó ante las instancias correspondientes, lo cierto es que el mencionado publicó en su perfil de Facebook: “A falta de…???, decidí retirarme de la oficina de Atención a Víctimas del Delito en Nuevo Laredo”, en clara alusión a que no recibió el apoyo que esperaba para atender dicha dependencia. Y es que desde hace varios días “Bobby” Rodríguez se había estado quejando con amigos y conocidos que no tenía presupuesto y no estaban atendiendo de Ciudad Victoria sus peticiones para llevar por buen rumbo la oficina, y por ende no se estaba dando el debido servicio a los afectados por los hechos delictivos. De hecho el mencionado estaba poniendo dinero de su bolsa, por lo que lejos de ganar estaba perdiendo, máxime que su sueldo era muy por debajo de lo que normalmente estaba acostumbrado a ganar como litigante. Y vaya que ganaba bien. Ante esto, decidió anunciar su renuncia al cargo, y se reitera que no se sabe si ya la oficializó, y de ser así si se la aceptaron. Incluso hay quienes dicen que lo que publicó en la referida red social tal vez sea una medida de presión, pero conociendo a “Bobby” no lo creemos, lo cierto es que es otro de los tantos funcionarios estatales que pasan a formar parte de la cada vez más larga fila de la decepción.

GIRA DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA

Un muy importante programa puso en marcha el Sistema DIF Nuevo Laredo este viernes, siendo este “Gira de Protección a la Familia”, cuyo principal objetivo es promover entre los niños de las escuelas que denuncien los abusos de los que puedan ser víctimas por parte de familiares o conocidos, ya sean de índole sexual o física. El programa fue inaugurado por la presidenta del DIF Nuevo Laredo, Adriana Herrera Zárate, la mañana de este viernes en la escuela primaria “Cosme Pérez”, ante alumnos de primero, segundo y tercer año, quienes escucharon de psicólogos y otros profesionistas la manera en que pueden denunciar los hechos que les afecten. Esto es algo muy importante, ya que en el DIF se han dado cuenta de que hay mucho maltrato a los infantes que no se denuncian, incluso ni por las madres, quienes en muchos casos prefieren proteger a sus agresivas parejas, en lugar de defender a sus vástagos. Porque de que las hay, las hay.

BENEFICIOS MUNICIPALES A LA COLONIA HIDALGO

Los programas municipales “Línea Directa” y “Gobierno en Tu Colonia”, se llevarán a cabo de manera conjunta este sábado en la plaza Libertad de la colonia Hidalgo, donde antes estaba el penal de “La Loma”. Habrá diversos apoyos municipales en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Pero ojo, porque también se contará con varios servicios del gobierno del estado, entre ellos la venta de licencias de manejo a mitad de precio por parte de la Oficina Fiscal del Estado, a las primeras 300 personas que obtengan una ficha para tal efecto. Aquí cabe aclarar que solo se les hace el trámite y la licencia la tramitan de lunes a viernes en la dependencia, pero es cuestión de que ya solo van a tomarse la foto y recibir el documento. Según Arturo Sanmiguel Cantú, titular de la oficina fiscal, las fichas se van a estar entregando a partir de las siete de la mañana, y solo son 300, así es que los interesados deben llegar tempranito, porque para las 10 de la mañana ya no hay fichas.

CAMINATA PANISTA EN LA “SOLIDARIDAD”

La caminata “Más Cerca de Ti” que organiza el comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN) estará este sábado en la colonia Solidaridad, teniendo como punto de encuentro el crucero de Contadores y Pacto Nacional, de donde partirá la comitiva encabezada por la dirigente de este instituto político, Imelda Sanmiguel Sánchez, a saludar a los vecinos, conocer sus peticiones y canalizarlas ante las instancias correspondientes. Sea pues.

SUSPENSIÓN DE AGUA EL DOMINGO

Colonias como El maestro, La Joya, Solidaridad, Bella Vista, Buena Vista, Alianza, y otras del norponiente de la ciudad, se verán afectadas este domingo por la mañana con la suspensión del suministro de agua potable, esto debido a trabajos preventivos en la subestación eléctrica del tanque Buenavista, que es el que ofrece el servicio a dichos sectores. La suspensión será de 7 a 10 de la mañana, cuando la mayoría de la gente prevalece descansando, salvo los que van a misa, a quienes por lo tanto se les recomienda que se bañen la noche del sábado o en su caso almacenen agua, o en última instancia le pidan al padre de la iglesia que les eche agua bendita para purificarse, jejejeje. Cabe señalar que estas suspensiones se darán también el 19 y 26 de noviembre, pues también se realizarán trabajos similares en otros tanques que dan servicio a otras zonas de la ciudad. Sale y vale.

HAGAN SU PLAN DE VIDA

Un escrito que se difunde a través de las redes sociales invita a la gente a hacer su plan de vida, bajo el claro y sólido argumento de que al morir, nuestro dinero permanecerá en el banco o guardado donde uno lo escondió. Aún así, cuando estamos vivos no tenemos suficiente para gastar. En la realidad, cuando partamos, habrá mucho dinero que no nos habremos gastado. Uno de los magnates de negocios en China murió, su viuda quedó con 1.9 billones en el banco y se casó con su chofer. Su chofer dijo, “todo el tiempo pensé que yo trabajaba para mi jefe, ahora me doy cuenta que mi jefe trabajaba para mí todo el tiempo”. La cruel realidad: es más importante vivir mucho que tener riquezas.

Así que, debemos esforzarnos por tener un cuerpo fuerte y saludable, no importa realmente quién trabaja para quién.

En un teléfono de última generación 70% de sus funciones ¡son inútiles!

Para un vehículo lujoso, 70% de la velocidad y los aditamentos no son necesarios.

Si posees una casa o villa lujosa, 70% del espacio no se usa ni se ocupa.

¿Qué tal las prendas en nuestros guardarropas? 70% de ellas no las usamos.

Una vida de trabajo y ganancias: 70% es para que se lo gasten otros.

Así que, debemos proteger y hacer un buen uso de nuestro 30%.

* Ve a un chequeo médico, aunque no estés enfermo.

* Toma más agua, aunque no tengas sed.

* Aprende a dejar ir, incluso si te enfrentas a grandes problemas.

* Esfuérzate para dar tu brazo a torcer, incluso si estás en lo cierto.

* Permanece humilde, incluso si eres muy rico y poderoso.

* Aprende a estar satisfecho, incluso si no eres rico.

* Ejercita tu mente y cuerpo, incluso si estás muy ocupado.

* Haz tiempo para las personas que te importan.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com