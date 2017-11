Vence plazo en Tamaulipas para participar como consejeros electorales

El vocal ejecutivo del INE en Matamoros, Miguel López, señaló que el miércoles 15 de noviembre vence el plazo para la recepción de solicitudes de inscripción como aspirantes a consejeros

Por: Ángel Arias/Matamoros El Día Viernes 10 de Noviembre del 2017 a las 18:08

Miguel López vocal ejecutivo del INE en Matamoros, señaló que el miércoles 15 de noviembre vence el plazo para la recepción de solicitudes de inscripción como aspirantes a consejeros

Matamoros, Tamaulipas.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas, invita a todos los tamaulipecos a participar en el Proceso de Designación de Consejeros Distritales para los procesos electorales federales 2017-2018 y 2020-2021, en las juntas ejecutivas distritales de la entidad.



Miguel López vocal ejecutivo del INE en Matamoros, señaló que el miércoles 15 de noviembre vence el plazo para la recepción de solicitudes de inscripción como aspirantes a consejeros.



Los requisitos que deben cumplir los interesados son: Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores (RFE) y contar con credencial para votar.



Tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente.



Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones.



No haber sido registrado o registrada como candidata a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación.



No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación.



Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.



Cada aspirante deberá presentar la siguiente documentación:



Solicitud de inscripción (disponible en oficinas de las juntas distritales ejecutivas y en la página de internet del Instituto).



Original y copia del acta de nacimiento.



Presentar credencial para votar vigente y entregar copia por ambos lados.



Copia de comprobante de domicilio (luz, agua o teléfono fijo), de no más de dos meses de antigüedad.



Currículum vitae (Formato disponible en oficinas de las juntas distritales ejecutivas y en la página de Internet del Instituto).



Dos fotografías tamaño infantil; copias de certificados y/o comprobantes con valor curricular u otros documentos que acrediten que cuenta con conocimiento en la materia electoral.



Un escrito de dos cuartillas como máximo, en las que exprese las razones por las que aspira al cargo.



En su caso, constancia de haber participado como consejero electoral en el otrora IFE o del INE en los procesos electorales y consejos correspondientes.



Y finalmente declaración bajo protesta de decir verdad contenida en la solicitud de inscripción.