Aseguran no hay cacería de brujas en contra de ex funcionarios

Por: Juan R. de la Sota El Día Viernes 10 de Noviembre del 2017 a las 17:37

El combate a la corrupción e impunidad implementado por el Gobierno de Tamaulipas, a cargo de Francisco García Cabeza de Vaca, trae muy nerviosos y con mucho miedo a varios ex alcaldes, ex diputados y ex funcionarios, porque tienen conocimiento que la actual administración estatal aplica la ley para encarcelar a quienes robaron a los tamaulipecos y cometieron otros delitos en el desempeño de sus funciones.

Para quienes perpetraron anomalías a las finanzas públicas, se acabó la alegría, su buen sabor de boca, su arrogancia y prepotencia, saben que el brazo de la justicia los amenaza y tendrán que enfrentarlo tarde o temprano, ya que la Fiscalía Anticorrupción procederá contra todos los que hicieron una incorrecta aplicación del dinero del pueblo.

Existen pruebas fehacientes del actual Gobierno Estatal y de diputados del Congreso del Estado, respecto a su determinación de llevar a la fresca cárcel a los corruptos, pues ya se privó de la libertad a dos altos funcionarios, uno de estos el ex alcalde de San Carlos, por incurrir en actos ilícitos durante su función pública.

Reitero, el miedo a comenzado a invadir a varios ex servidores públicos, principalmente de elección popular, esos que iban de compras y a disfrutar de buena comida y bebidas embriagantes al extranjero, así como a jugar a los casinos y de compras a reconocidos centros comerciales, principalmente de Estados Unidos, ya que saben que mal utilizaron el dinero del pueblo y que por ello serán detenidos y juzgados.

Si la Fiscalía Anticorrupción sigue trabajando con rapidez, no se descarta que al menos un ex alcalde de la zona sur, otro del norte y uno más del centro de Tamaulipas, sean detenidos y encarcelados, antes de que concluya el presente año.

El temor priva entre ex presidentes municipales, ex diputados, ex regidores, ex síndicos y hasta en altos ex funcionarios de pasadas administraciones públicas, al saber que el combate a la corrupción e impunidad va en serio y que no hay nadie quien los defienda.

Se les fue toda la sangre a los pies, sufrieron desmayos, les subió la presión y ya padecen delirio de persecución, su vida de pachanga terminó y tendrán que ir a relajarse a la prisión.

Sin embargo, los ex funcionarios están a tiempo de acercarse a las autoridades competentes para comprobar los gastos de aquellas cuentas públicas donde les encontraron irregularidades o en su caso para que devuelvan el dinero del monto no justificado en acciones sociales.

Si no lo hacen, pasarán una amarga Navidad en la prisión, tendrán que regresar el dinero y podrían gastar en la contratación de los servicios de abogados fuertes sumas de dinero que los llevaría nuevamente a la posición de pobreza.

Seguramente, las autoridades competentes actuarán parejo, sin distingo de colores de partidos, por lo que, si desviaron recursos económicos, serán encarcelados, no solo ex funcionarios del PRI, sino también del PAN y de otros partidos.

Los ex servidores públicos que se vean involucrados en actos de corrupción, deben corregir errores y devolver el dinero que, no les pertenece, pues pueden correr a esconderse a otros países o irse al monte, pero en cualquier momento serán detenidos y presentados ante las autoridades correspondientes, de esto hay constancia, toda vez que está el caso del ex gobernador Tomás Yarrington, quien anduvo prófugo mucho tiempo y finalmente fue encarcelado.

Los ciudadanos confían que todos aquellos ex funcionarios que sean encarcelados, devuelvan el dinero que se hurtaron, con el fin de que el monto económico se invierta en obras de beneficio social.

También los ex síndicos y regidores, así como ex secretarios andan bastante nerviosos y no se descarta sean llamados a cuentas, para que los primeros expliquen autorizaciones de gastos y los segundos prueben a detalle algunas inconsistencias en el gasto del presupuesto asignado.

Si no cometieron anomalías, no tienen porque espantarse y estar listos para cuando se les llame, porque si corren, se fugan o se esconden, también habrá de llegarles el brazo de la justicia.

Ciudadanos aplauden el combate a la corrupción y la impunidad, pero demandan que toda acción que se establezca sobre este asunto, se realice dentro del marco de la legalidad, para que no exista oportunidad para los corruptos de liberarse de la cárcel y así paguen su culpa.

El dato: El diputado local del PAN, Víctor Adrian Meraz Padrón, aseguró que en el combate a la corrupción en Tamaulipas, no existe cacería de brujas, pero no habrá impunidad.

Al avalar las detenciones que se han llevado a cabo en contra de ex funcionarios, insistió que en la entidad no hay una cacería de brujas, sin embargo, afirmó que se efectúan las investigaciones necesarias.

No respondió sobre si algún ex alcalde o ex diputado está siendo investigado por presuntos actos de corrupción, al argumentar que no quieren interrumpir los trabajos que hace la Fiscalía Anticorrupción.

El legislador manifestó que la Auditoría Superior del Estado y la mencionada Fiscalía, están trabajando y haciendo lo que les corresponde y reiteró que ya lo dijo el Gobernador que no hay cacería de brujas, pero tampoco habrá impunidad.

Correo: jrdelasota@hotmail.com