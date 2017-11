Cantante Justin Quiles "promete" conquistar con su reggaetón clásico

Por: Notimex El Día Viernes 10 de Noviembre del 2017 a las 14:05

Autor: Notimex

México,(Notimex).- El cantante puertoriqueño Justin Quiles inicia su etapa profesional con el disco "La promesa", que fusiona el reggaetón clásico y lo último en tecnología virtual, con el fin de atraer a las nuevas generaciones.

"Mi reggaetón es más clásico, más del estilo de antes. Esas son las raíces y alguien lo tiene que hacer", dijo en entrevista con Notimex, en la que refirió que tiene una fuerte influencia de la década del 2000 del género urbano.

Señaló que sus referentes vienen "del género completo, de artistas como Baby Rasta y Gringo, Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Don Omar, de los pioneros.

"Incluso de otros artistas que quizá hoy en día la gente no reconoce mucho, pero marcaron una época en Puerto Rico y un estilo de música de los inicios de nuestro género", continuó.

"Todos en general me influenciaron y me marcaron, porque yo en realidad siempre escuchaba a todos los reggaetoneros, no había uno en específico, yo los escuchaba a todos y aprendí un poco de cada uno de ellos y ahí busqué mi línea de hoy en día".

"La promesa" es la placa musical que en su debut alcanzó la primera posición de la lista del Billboard Latin Rhythm Albums, hecho que llegó de sorpresa.

"Me sentí agradecido, la verdad no me esperaba que fuéramos número uno, pero con el esfuerzo y la dedicación todos los días trabajando fuerte y pues fue una bendición".

El sencillo más reciente que se desprende de la placa es "Ropa interior", del que se realizó un video que coquetea con la nueva apuesta tecnológica de realidad virtual:

"La propuesta del video es en 360 grados, es un clip innovador en realidad virtual, algo nunca antes hecho por un artista latino, se han hecho conciertos y 'unplugged', pero nunca se había hecho un video como tal".

Mencionó que el objetivo es captar a las nuevas generaciones para sumergirlas en dos temporalidades: "Es un concepto muy innovador, con un reggaetón clásico como el de 'Ropa interior', pues creo que se obtiene un poco de los dos mundos: de lo nuevo y de lo viejo".

Explicó que sus fanáticos y medios de comunicación lo reconocen como "La promesa": "Mis fans me bautizaron así y de ahí me quedé con ese nombre".

Aunque para él ser "La promesa" es un compromiso que le merece mucha seriedad, "mi promesa siempre ha sido conmigo mismo, crear buena música, la promesa ha sido con mis fanáticos, con mi familia y por eso fue que titulé mi primer disco así.