Fiscal anticorrupción sin “peces gordos”

Por: Ana Luisa García El Día Jueves 09 de Noviembre del 2017 a las 22:18

El Sistema Estatal Anticorrupción empieza a dar resultados, pero muy pequeños, es el caso de la detención del exalcalde, Samuel Rodríguez Urbina Edil de San Carlos 2005-2007 (primer trienio de Eugenio Hernández Flores), habiendo municipios con mayor botín del cual echar mano, y más “fresquecitos” para que luego no nos salgan con que ya prescribieron.

La incredulidad de los tamaulipecos prevalecerá mientras no vea a “peces gordos” tras las rejas. Difícilmente se puede concebir que las administraciones de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Altamira, Victoria, Madero y Mante del trienio que Usted quiera, no se hayan llevado ni un clavo de las arcas. Hasta ahora sólo hay ultimátums para dos ex ediles panista, Carlos Cantú Rosas y Leticia Salazar.

De tal manera que el desvío de recursos públicos del exalcalde de San Carlos de apenas de un millón 375 mil pesos es “peccata minuta” y seguramente ya existía con antelación algún procedimiento que estaba detenido, porque tiene 10 años de haber concluido el ejercicio y de otra manera estaría prescrito. Se trata de una suma importante para un municipio de pocos recursos como es el caso.

A fuerza de ser sinceros, la auditoría está perdiendo un tiempo precioso, y haciendo gastos que no compensarán lo invertido al desviar la atención de recursos humanos de área que debieran de estar en puntos de mayor interés.

Un criterio que siguen los auditores de la Secretaría de Hacienda cuando se ordenan auditorías es el tamaño del causante, a mayor capital mayor evasión; y los de menores recursos usualmente no son auditados porque es perder lo más por lo menos. Sin embargo la historia consigna casos de auditorías a contribuyentes menores, como recursos de represión por otras circunstancias.

La cuestión es que habiendo 43 municipios, de los cuales hay 4 con presupuesto alto; otros cuatro con recursos intermedios. En ellos no sólo se concentra la mayor parte de los habitantes, sino los procesos de desarrollo y la mayor inversión pública.

Cuando el fiscal anticorrupción de un golpe certero en cada uno de estos 8 municipios, por menor que sea el “rasguño” al pastel presupuestal, superará en mucho al millón 375 mil de San Carlos.

DE 24 ALCALDES SÓLO 9 SON PANISTAS.- En las elecciones de 2016 al PAN le fue mejor con candidatos externos, que con elementos de su militancia lo atestigua el hecho de haber logrado la mayor parte de victorias en municipios con cartas ciudadanas.

Actualmente el albiazul gobierna 24 de los 43 municipios; participó con 24 candidatos no panista y ganaron el 63 % de estos, mientras que de 19 de los de casa, únicamente triunfaron el 47 % de este segundo paquete. Pero la relación porcentual entre los 43 municipios y auténticos militantes de acción Nacional es de un 20 % de efectiva presencia panista en ayuntamientos

El tema sale a relucir ante la próxima definición de los perfiles que tomará en cuenta el partido para la designación de candidatos para el 2018. El PAN nunca antes había gobernador la mayor parte del territorio tamaulipeco, hoy en 24 municipios honde la bandera azul, por lo que ahora es muy probable que se repita el procedimiento, sobre todo en el caso femenino, donde no es fácil encontrar elementos competitivos electoralmente.

De tal manera que se visualiza la posibilidad de reelección de varias féminas, sin perder de vista que el Presidente estatal azul, Francisco Elizondo acaba de declarar que no hay nada para nadie.

En 2016 el PAN ganó 24 alcaldías, y participó con 24 candidaturas externas, de estas triunfaron 15 que hoy gobiernan Altamira, Madero, Soto la Marina, Mante, Hidalgo, Casas, Burgos, Mainero, Méndez, Guerrero, Miguel Alemán, San Carlos, San Fernando, Tula y Villagrán, con resultados altamente favorables de un 63 %.

En esa misma ocasión el albiazul compitió en 19 municipios con candidatos de su militancia y de estos ganaron 9 en los municipios de Antiguo Morelos, González, Güemez, Gómez Farías, Xicoténcatl, Padilla, Reynosa, Mier y Nuevo Laredo, con efectividad de un 47 %.

A PASO REDOBLADO CIERRA 2017 MUNICIPIO.- Aunque será hasta por marzo cuando se definan las reelecciones de los alcaldes, porque habrá perfiles y condiciones para este grupo de abanderados del PRI, Oscar Almaraz Smer trabaja a paso redoblado para cerrar con los mejores números en metros cuadrados de pavimentación de la zona centro donde se atienden 129 calles, amén de la rehabilitación de los caminos rurales.

Sin decir esta boca es mía, porque no se vale manifestarse en pos de la reelección, las acciones de gobierno del municipio son toda una promesa difícil de encontrarle parangón. Oscar está dando resultados de eso no cabe duda, y los victorenses tienen a la vista una transformación permanente de la que se necesita

Mantener a ese ritmo durante el próximo trienio para cuando menos abatir el rezago urbano y avanzar en nuevos proyectos de desarrollo.