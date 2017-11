Abandona obras Comapa y afecta a familias en Madero

En la colonia Vicente Guerrero los vecinos se quejan debido al abandono de una obra por parte de Comapa, por lo que exigen a las autoridades competentes poner un orden y solucionar los problemas

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Jueves 09 de Noviembre del 2017 a las 19:45

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de la zona conurbada, dejó abandonada e inconclusa una obra en la colonia Vicente Guerrero de Ciudad Madero, siendo un peligro latente para los colonos

Ciudad Madero, Tamaulipas.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de la zona conurbada, dejó abandonada e inconclusa una obra en la colonia Vicente Guerrero de Ciudad Madero, siendo un peligro latente para los colonos.



Yolanda Reyes Reyes, vecina afectada, señaló que: "Los de Comapa argumentan que el taponeo está entre Linares y Morelia, quedaron que iban a hacer un sondeo a ver si movían toda la tubería porque está rota, pero con sorpresa vemos que ya están pavimentando".



"No han concluido los trabajos contemplados. Se tiene el drenaje tapado, se supone que el cobro es el 50 por ciento del drenaje y el resto por consumo de agua, pero no nos dan un servicio bueno, que nos rebajen el sistema del drenaje", demandó.



Por otra parte, Norma Barrios, otra afectada, señaló que: "Cada vez que llueve se nos queda el drenaje tapado y dura dos o tres meses con agua puerca, mucho mosco, insalubre, hay gente que tiene asma y se enferma, no puede salir ni a su patio porque huele horrible y los menores tienen problemas en la piel, incluso hay personas que se han caído en la calle porque se pone resbaloso".



"Todas las vecinas sabemos la problemática. Viene Comapa y se supone vienen a trabajar, la vecina tiene pruebas que viene la gente, abre el drenaje y se acuestan a dormir y a las dos de la tarde se van", comentó.



"No hacen nada, sacan dos o tres paleadas de suciedad y ahí mismo lo dejan, es insalubre, todos respiramos esa suciedad", añadió.



Por lo anterior, los afectados quienes además soportan fétidos olores, exigen a las autoridades competentes poner un orden a la Comapa y solucionar los problemas.



"Estamos pidiendo a alguien, al Gobierno o no sé quién nos pueda echarnos la mano, que nos escuchen para solucionar este problema. Hay mucha gente que padecemos de problemas por esta situación", finalizó.







