Cero y van dos; cae ex alcalde de San Carlos

Por: Gastón Espinosa El Día Jueves 09 de Noviembre del 2017 a las 16:35

El combate a la corrupción no quedó solamente en la detención del ex Gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores; por lo pronto un objetivo más de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fue aprehendido hoy al mediodía. Se trata del ex alcalde de San Carlos, Samuel Urbina Rodríguez, (2005-2007) detenido por agentes de la Policía Ministerial, acusado de peculado y uso indebido de facultades y atribuciones, de acuerdo con la averiguación previa 10/2017.

El ex alcalde habría desviado más de un millón de pesos, razón por lo cual un juez de Primera Instancia, con residencia en Padilla, obsequió la orden de aprehensión.

Seguro es que vendrán más detenciones en los próximos días, y es que el monto del recurso que se dice desvío el alcalde de San Carlos no es nada a comparación de los 400 millones de pesos que la Auditoría Superior del Congreso detecta como faltante en la administración de Gustavo Torres Salinas. En tanto que, al ex alcalde de Madero, Mario Neri Castilla, la Auditoría le indaga un faltante de 355 millones de pesos.

El asunto no termina ahí, ya que otros dos alcaldes deben responder por faltantes y gatos sin comprobar por casi 2 mil millones de pesos; se trata de Carlos Cantú Rosas, ex alcalde de Nuevo Laredo y Leticia Salazar, ex alcaldesa de Matamoros, a quien se le investiga por un presunto faltante de 1,350 millones de pesos.

Así que la detención del otrora alcalde de San Carlos es apenas la punta del iceberg, sin contar que hay otros ex presidentes municipales que están siendo objeto de severas auditorías ante la sospecha de que desviaron recursos por lo que podrían ser citados a declarar. Los políticos que gobernaron Río Bravo y Reynosa, así como el de Tula, no podrán dormir tranquilos al ver que el peso de la justicia está cayendo sin distinguir nivel de cargo.

OTRA MÁS DE CARMELO Y SUS MUCHACHOS

La alcaldesa de Antiguo Morelos por instrucciones de su marido, Carmelo Tinajero, ordenó mediante oficio a Telecom, el desalojo de sus oficinas para finales de este mes, con lo cual seguramente se afectará principalmente a los pensionados y jubilados.

Para los trabajadores de telégrafos no hay razón que justifique el retiro de esa oficina de la presidencia municipal. Por tal motivo, el personal está pidiendo al Gobierno de Tamaulipas su intervención para evitar que se dañe a las personas de la tercera edad que ahora tendrían que trasladarse a otro punto lejano del centro de la ciudad e incluso corre el riesgo de cerrar definitivamente.

Se trata de un acto irracional del matrimonio Eva-Carmelo, que lejos de entregar cuentas claras con las obras se han dedicado a enemistarse con la ciudadanía.

ALEJANDRO, HOMBRE DE INTRIGAS

No se esperaban mayores problemas para su llegada.

Dicen que ya estaba resuelto. Unos ya ubicaban a José Reyes Guevara Servín como el Secretario General del PRI en El Mante, pero no llegó. Ni los buenos oficios de Jaime Ariel Torres pudieron lograr el arribo de su compadre.

La segunda opción era Ramón Picazo; hombre inteligente, con amplia trayectoria y capacidad en el terreno legal -electoral, un docto como pocos.

Cuando se cocinaba ya su llegada, una llamada telefónica de Alejandro Guevara Cobos, frenó la designación, bajo el argumento de que no era momento y que era mejor esperar, “me extraña que sea Alejandro el que frene mi llegada, no lo creo, somos amigos, le he ayudado como representante del PRI ante el INE”, confesó ante un amigo.

Más allá de esas meras especulaciones la señal más clara del estado que guardan las cosas en el PRI municipal se dará el sábado durante la toma de protesta del imberbe Miguel Ángel Hernández, como nuevo dirigente del Frente Juvenil Revolucionario. Por lo pronto, las invitaciones emitidas por el Comité Municipal del PRI anuncian la visita de Sergio Guajardo Maldonado, presidente estatal del tricolor. Es improbable su presencia, creo que Alejandro se quedará con las ganas, hay cosas pendientes que siguen sin resolver, la unidad está frágil y la presencia de Sergio sería alcahuetear a quien se ha dedicado a golpetear y dividir a los priistas.

Mientras esto ocurre las renuncias al PRI siguen en cascada, la gente se queja de lo complicado que es trabajar con un tipo tan inestable emocionalmente como lo es Alejandro Guevara Cobos que sobra decir quiere seguir manteniendo bajo su dominio a lo que queda de ese partido, sólo dos sectores estarán alejados de la mano del diputado federal; el Movimiento Territorial y la CNC campesina. No hay que olvidar que para el cambio del Movimiento Territorial tuvo que hacerse casi en la clandestinidad.

Las cosas en el PRI están color de hormiga, la presencia de Guajardo en estos momentos no ayuda, respaldar las decisiones erróneas y punitivas de Alejandro es darle una estocada más al priismo.

PD: No llega por el voto de los jóvenes, llega por su relación cercana con Alejandro Guevara Cobos, ya con eso es suficiente para no creer su discurso “democrático e innovador”.

LLEVA MEMO AGUA A ZONA RURAL

Memo sigue dando buenas.

El alcalde de González hizo entrega de la infraestructura para dotar de agua potable a los habitantes de Atizapán; un sueño más que cumple Guillermo Verlage Berry a esta comunidad rural. Les entregó una bomba para el buen funcionamiento del suministro. No cabe duda por ello que aquí en González todo se va perfilando para que la ciudadanía siga por un camino conocido, lejos de protagonismos y falsas promesas. Guillermo está cumpliendo cabalmente a la gente de su pueblo.

REPARA “EL BRONCO”

Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” se ubicó ya en el primer lugar en la lista de aspirantes a candidatos independientes tras conseguir 95 mil 54 firmas, cuando apenas una semana ocupaba la segunda posición por debajo de Margarita Zavala, quien registra 94 mil 495 firmas, en tanto que la carta fuerte del EZLN Marichuy Patricio ha conseguido 26 mil 506 firmas; Armando Ríos Piter, 21 mil 989 y Pedro Ferriz de Con, 18 mil 611.

Con todo que el INE extendió por una semana el plazo para que los aspirantes consigan las 866 mil 593 firmas y de que además en 283 municipios del país consigan las firmas en papel, es poco probable que alguno de ellos consiga el total de esas rúbricas. El plazo que tienen los independientes para entregar el total de apoyos vence el 19de febrero, mientras que para Senadores es el 21 de enero y para diputados federales el 17 de diciembre.