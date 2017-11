Asume Secretaría del TRIELTAM magistrado destituido

El secretario Luis Alberto Saleh Perales quien anteriormente fue destituido por sus vínculos partidistas con el PAN, inició funciones en el Tribunal el pasado primero de noviembre

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Jueves 09 de Noviembre del 2017 a las 16:22

El abogado Luis Alberto Saleh Perales, quien fuera destituido como magistrado del TRIELTAM por sus vínculos partidistas con el Partido Acción Nacional, fue designado secretario del órgano jurisdiccional en el Estado, confirmó René Osiris Sánchez Rivas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El abogado Luis Alberto Saleh Perales, quien fuera destituido como magistrado del Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) por sus vínculos partidistas con el Partido Acción Nacional (PAN), fue designado secretario del órgano jurisdiccional en el Estado, confirmó René Osiris Sánchez Rivas.



El presidente del TRIELTAM, descartó que el nombramiento del ex magistrado, pueda poner en riesgo los fallos o sentencias que el cuerpo colegiado emite en torno a los recursos que llegan al Tribunal, agregó que como presidente del Tribunal le corresponde hacer la propuesta del secretario, sin embargo el pleno es quien finalmente lo avala.



Aseguró que revisaron a fondo el currículo de Saleh Perales y que el inconveniente de su relación con el PAN, es de años atrás, por lo que ya no es impedimento para que pueda ocupar el cargo citado.



“En pasado fue, la hipótesis se actualizó, está en exceso concluido ese impedimento que tenía antes, eso lo revisamos muy bien”, dijo tras señalar que el secretario inició funciones en el Tribunal el pasado primero de noviembre.



Explicó que también asumieron cargos los nuevos titulares en la Secretaría administrativa, la Unidad de Transparencia y la Oficialía de partes, para un total de cuatro cambios.



Sánchez Rivas, aseguró que el nombramiento de Saleh Perales está dentro de la legalidad, incluso ningún partido o ciudadano en lo particular impugnó su designación.



Aclaró que no debe quedar como antecedente de desconfianza que haya sido destituido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eso en su momento le correspondía juzgarlo a los partidos políticos, “y no lo hicieron”.



Insistió en que no se manchará el trabajo del Tribunal cuando reciba asuntos que interponga el PAN, aseguró que fueron revisados nueve currículos y el del ex magistrado resultó el más idóneo por su experiencia en el Tribunal.



Además las resoluciones no dependen del secretario, dependen exclusivamente del pleno, el trabajo del Tribunal no se va a poner en riesgo por nadie”, concluyo.





