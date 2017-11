Dan recomendaciones de seguridad a alumnos del IT de Altamira

Sobre todo a las alumnas, con la intención de prevenir que sean víctimas de la comisión de algún delito, informó el director del Instituto Tecnológico de Altamira Miguel Ángel Villar Morales

El Instituto Tecnológico de Altamira ha emitido algunas recomendaciones de seguridad para sus estudiantes, principalmente alumnas, con la intención de prevenir ser víctimas

Altamira, Tamaulipas.- El Instituto Tecnológico de Altamira ha emitido algunas recomendaciones de seguridad para sus estudiantes, principalmente alumnas, con la intención de prevenir ser víctimas de la comisión de algún delito, informó el director Miguel Ángel Villar Morales.



Manifestó que la principal es que eviten irse solas a casa o a tomar alguna unidad de transporte urbano, además comentó que ha ocurrido que unidades sospechosas se estacionan afuera del plantel, donde personas toman fotos sobre todo a las jovencitas.



"Les pedimos que no anden solos, que anden en grupos, que no se queden ahí que no se queden las jovencitas, no ha habido afectadas pero si les pedimos retirarse en los horarios establecidos por la institución, en lo posible con luz de día y que se vayan en grupos”, comentó.



Añadió que “algunos caminan rumbo a la carretera principal, pero es un tramito, se hacen rondines y eso da un poquito de confianza".



"El problema de seguridad es un problema nacional y no es ajeno a las instituciones, municipios, en este caso en Altamira afortunadamente dentro de lo que cabe mencionar no ha habido situaciones graves", expuso.



Puntualizó que “es una institución un poco desprotegida, nos preocupa que dentro del Tecnológico se cuente con un espacio digno y seguro y que cuando salgan se vayan en grupos".



"Hemos tenido reportes que había algunos vehículos sospechosos, salimos los detectamos, los ubicamos y estaban tomando fotografías justamente a las señoritas", manifestó Villar Morales.



El director del plantel escolar destacó que lo importante es prevenir incidentes, pero piden mayor presencia de elementos de seguridad en la zona de la Universidad para proteger a los mil 400 estudiantes.





