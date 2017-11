Lince muerto en Ciudad Victoria estaba en pésimas condiciones de salud

Era una hembra y tendría alrededor de dos años, además pesó cinco kilos cuando debería de andar entre ocho y 12, dijo el director general del Zoológico de Tamatán Vicente Mongrell

Por: HT Agencia El Día Jueves 09 de Noviembre del 2017 a las 15:49

Autor: Everardo Eguia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La necropsia al Lince que realizó personal del Zoológico de Tamatán en Ciudad Victoria, arrojó como resultado que se encontraba en muy malas condiciones, debido a la inadecuada alimentación que llevaba y al mal cuidado por parte de quienes lo tenían.



El director general del Zoológico Vicente Mongrell, acompañado del director operativo Germán González y del jefe de veterinaria Eduardo Camacho, dijo que el ejemplar era una hembra y tendría alrededor de dos años, además pesó cinco kilos cuando debería de andar entre ocho y 12.



“Tenía opacidad en uno de los ojos con ulceras, la caja torácica compactada que es indicativo de que el animal no iba a poder respirar bien, no iba a poder ejercitarse bien, se le revisaron los pulmones y fueron encontradas unas manchas blancas indicativas de una infección”, expuso.



Expresó que en el estómago del felino fueron encontrados parásitos y que además tenía muy aglutinada materia vegetal y nada de alimento que es normal para ellos, como ratones, aves, pequeños conejos, etcétera.



“Tenía pura materia vegetal, quiere decir que solo tenía acceso a eso el animal, tenía hambre y solo alcanzaba a comer eso, desafortunadamente la persona que lo haya encontrado tenía muy muy mal cuidado sobre ese ejemplar”, precisó.



Agregó que la vejiga fue encontrada casi completamente seca, "estaba anémico, traía garrapatas, traía en la pata derecha una lesión grande que incluso tenía los huesos expuestos y estaba necrosado, tenía un olor a putrefacción de esa pata derecha, esa pata si estaba bastante dañada”.



Al ser cuestionado sobre si fue una negligencia por parte del personal que acudió para capturarlo, señaló que tienen un protocolo para actuar y participar en diferentes situaciones, además el personal del Zoológico cuenta con las bases y experiencia suficiente para ello.



“Hemos visto algunos videos y la manera en que actuaron y lo que encontraron en la necropsia, se hizo todo lo posible, si la persona que tuvo al ejemplar no lo hubiera tenido, no hubiera pasado esto, creo que hay que buscar la responsabilidad en la persona que lo tuvo”, comentó Mongrell.



Además dijo que están en la mejor disposición de apoyar en las investigaciones que realiza personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), “si, se les dio aviso y estamos abiertos a las investigaciones que quieran ellos hacer, las pruebas ahí están”.



“Se hizo la necropsia, lo que se encontró, inclusive hay un daño subcutáneo, por dentro de la piel en el ejemplar, que es una señal que dé la parte de arriba y lateral tiene morado, ¿qué nos indica eso?, que el animal estuvo tratando de jalar, de zafarse de la cuerda que traía”, precisó.



El director del Zoológico recomendó a la población evitar capturar animales silvestres, ya que requieren de cuidados, entretenimiento y alimentación especial, son animales silvestres y están acostumbrados a lo silvestre, “si los tenemos en cautiverio los están sentenciado a morir”.