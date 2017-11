Pide regidora de Matamoros ofrecer alternativas de pago del predial

Para no desalentar a las familias que sí pagan y sensibilizar a quienes por distintas razones no lo hacen y así puedan cumplir con sus obligaciones, señaló la regidora priista de Matamoros, Vilma García González

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Jueves 09 de Noviembre del 2017 a las 11:18

La regidora priista de Matamoros, Vilma García González, consideró que hoy en día se deben ofrecer alternativas de pago del predial

Autor: Isabel Rendón

Matamoros, Tamaulipas.- La regidora priista de Matamoros, Vilma García González, consideró que hoy en día se deben ofrecer más y mejores alternativas de financiamiento a los ciudadanos para que se acerquen a hacer sus pagos del predial, por lo que votó en contra del aumento al impuesto.



Expresó que cuando se han establecido programas de descuentos y beneficios de pago de manera eficiente, han aumentado considerablemente los ingresos a las arcas del Ayuntamiento.



“Al menos así ha quedado demostrado cuando la Tesorería implementa algunos programas de beneficio a los matamorenses y que han arrojado excelentes resultados, pero dándoles alternativas de financiamiento”, comentó.



Se trata, dijo, de diseñar e implementar más y mejores programas efectivos de cobro, para no desalentar a las familias que sí pagan y sensibilizar a quienes por distintas razones no lo hacen y así puedan cumplir con sus obligaciones, como en este caso es tributar el impuesto predial.



García González, quien preside la comisión de Desarrollo Social mencionó que de haber apoyado esa propuesta de aumentar el impuesto predial, hubiera sido incongruente con su forma de actuar en los últimos 25 años, en los que se ha dedicado a buscar el beneficio de las familias más vulnerables.



Se pronunció por: “Juntos buscar soluciones mediante nuevos sistemas basados en estudios socioeconómicos que nos permitan a todos pagar lo justo, según distintos tabuladores”.



Lo anterior, apuntó es necesario para reactivar la economía y recaudar más para

hacer más por el bienestar de las familias matamorenses; de igual forma subrayó que tras este pronunciamiento no ha sido cuestionada por ningún miembro del Cabildo.



ncme/bamp