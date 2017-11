Echando el bofe con el alcalde

Por: Alma Niger El Día Miercoles 08 de Noviembre del 2017 a las 20:03

Quien sigue haciéndonos echar el bofe, tanto a reporteros que cubrimos la fuente del Ayuntamiento como a miembros del Cabildo y funcionarios municipales, es el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, quien este miércoles volvió a tener una intensa gira de trabajo que inició con la asistencia al Nuevo Laredo City College donde atestiguó la entrega de becas a 200 alumnos de dicho plantel, becas autorizadas por la misma institución, no por el Municipio, aclarando. De ahí se pasó a Paseo Loma Real y Fundadores, donde supervisó los trabajos de rehabilitación de tubería PVC en 245 metros lineales del subcolector Fundadores, para luego irse a la calle Pino Suárez, entre Degollado y José de Escandón, donde revisó los trabajos de rehabilitación de atarjea de 198 metros lineales y culminar en Maclovio Herrera y Riva Palacio donde igualmente se rehabilita atarjea de 200 metros lineales, todos estos proyectos con inversión de más de más de 7 millones de pesos. Y por la noche estuvo en un evento con industriales y autoridades del vecino país ¡Piedad para mis callos! Jejejeje.

CARAS LARGAS EN LA ASUNCIÓN DE NUEVO LÍDER DEL PRI

En medio de caras largas de algunos de los líderes de sectores y organizaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eliseo Castillo Tejeda, recibió el nombramiento que lo faculta a ser delegado especial del comité estatal con funciones de presidente interino, cargo que ostentará hasta que termine el proceso electoral del 2018. Ante cerca de 150 militantes que acudieron a ser testigos del hecho, la secretaria general del comité estatal del tricolor, Aida Zulema Flores Peña, le hizo entrega del nombramiento autorizado por el dirigente estatal, Sergio Guajardo Maldonado. En su mensaje ante los presentes Castillo Tejeda aseguró que trabajará para mantener la unidad en el partido, y sobre todo para ganar las elecciones del 2018. ¿En serio? Veremos.

NI LO FELICITARON

Y bueno en este evento también se le dio nombramiento a Viviano Vázquez Macías como secretario adjunto del presidente en la zona correspondiente a Nuevo Laredo. O sea que Viviano será una especie de “delegadito” que rendirá cuentas directamente a Sergio Guajardo Maldonado. Es más que nada un premio de consolación, tras su salida de la dirigencia del PRI. Pero sin duda lo más comentado en este acto es que al término del mismo la gran mayoría de los líderes de sectores y organizaciones no se acercaron a felicitar a Eliseo, salvo Arnulfo Tejada Lara, de Unidad Revolucionaria, quien por lo visto es su único cuate.

A EMPEZAR DE CERO POR LA UNIDAD

En lo que respecta a Félix Alberto Alemán, de la CTM, este se fue de inmediato, ni se despidió; Benjamín García Marín, de la CNOP, se quedó un rato y fue el foco de atención de algunos comunicadores, quienes querían que manifestara su inconformidad ante la designación, pero Benjamín no cayó en la trampa, se dedicó a decir que se esperará a sostener una reunión con Eliseo, para ver qué rumbo va a tomar el partido, y aunque no lo dijo, lo cierto es que va a esperar a ver qué rumbo va a tomar él mismo. Ana Laura Anzaldúa, de la ONMPRI, se despidió de Aida Zulema, más no de Eliseo. Arnoldo Montemayor Escamilla, del Movimiento Territorial se rezagó y Alejandro López Robles, de la CNC, no pudo disimular su molestia ante la situación. Por lo tanto es claro que Eliseo tendrá que empezar de cero, para lograr la unidad que prometió, al interior del tricolor.

LAURA VALDEZ SE PREPARA EN TEMAS POLÍTICOS

Laura Valdez Covarrubias, Secretaria del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Nuevo Laredo se convirtió en la primera mujer priísta de esta ciudad en graduarse de la primera generación de la Escuela Nacional de Mujeres Priístas, cuyo curso se llevó a cabo en Ciudad Victoria por varias semanas, por lo que Laura iba y venía. De las 33 graduadas de la primera generación, ella fue la única que se inscribió por Nuevo Laredo y pasó el examen en el que se tocaron temas como Derechos Políticos, Liderazgo de la Mujer, Comunicación Política, Programas Sociales, Coalición con la Sociedad, ejercicio de la práctica política, Estrategias y Claves de Eficacia para Campañas Políticas. De hecho a Laura le fue reconocido su esfuerzo por la secretaria general del PRI de Tamaulipas, Aida Zulema Flores Peña, en la visita que ésta hizo a Nuevo Laredo este miércoles.

MEDIO MARATÓN PALOS GARZA

Los interesados en participar en el ya tradicional “Medio Maratón Palos Garza” que se llevará a cabo este próximo domingo, tienen hasta este jueves para registrarse en las modalidades de 21K, 10K y 3K, así como en caminata 3K, y se pueden realizar mediante la página de Internet mediomaraton.palosgarza.com con un costo de 300 pesos o 17 dólares. El solo hecho de inscribirse les da derecho a un kit deportivo que se entregará el sábado 11 de noviembre de 1 a 6 de la tarde en el Centro Cívico de Nuevo Laredo. Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán un premio en efectivo. Lo que se recaude será utilizado para adquirir vacunas contra el Virus del Papiloma Humano que se aplicarán a niños y así evitar que en su vida adulta contraigan e infecten el mal.

FALTA INFORMAR PROGRAMAS DE SALUD

De nada está valiendo que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud de Tamaulipas esté implementando diversas acciones para mantener sana a la comunidad, sino hay la suficiente difusión a las mismas por parte de las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Número 5 a cargo del doctor Oscar Gonzalez Arrambide. Y es que por lo visto al galeno no le importa difundir las campañas de vacunación (amén de que no le gusta que lo entreviste la prensa) y con ello pues la gente no se entera de las acciones que se emprenden. Por ejemplo en estos momentos no se ha difundido como debiera la aplicación de la vacuna contra la influenza, siendo que anteriormente se anunciaba desde inicios de octubre. Y vaya que está haciendo falta que se vacune a la gente contra la influenza, porque por lo visto este invierno si será gélido y por lo tanto habrá muchas enfermedades respiratorias que van a causar severos problemas. Pero al parecer eso no lo entienden las nuevas autoridades locales de salud. O de plano no les importa la salud de los neolaredenses.

LO ÚLTIMO

Nuestro más sentido pésame al compañero y amigo José Luis García Mendoza, director editorial del periódico El Líder ante el sensible fallecimiento de su padre el señor José Luis García Hernández, acaecido el pasado martes por la noche. Si cuerpo será velado este jueves a partir de las 10 de la mañana en Funerales Valdez. ¡Descanse en paz!... Que es casi un hecho que el ex gobernador Eugenio Hernández Flores pasará la Navidad y el Año Nuevo en prisión, eso es al menos lo que dice su abogado. Bueno, estaría bien saber quiénes son los políticos que se animan a visitarlo en las fiestas navideñas. Digo, después de que el ahora reo hizo felices a muchos en varias navidades. A ver qué tan reciproca es la situación, ahora que está en desgracia… ¿Quién es el regidor al que le apodan “El Titino”?, por su parecido con dicho mono de ventrílocuo. Es de hecho el regidor que menos apoyo brinda a la ciudadanía, pues cada vez que alguien se le acerca a pedirle alguna ayuda, sale con que no tiene presupuesto. ¿Entonces en qué se lo gasta, porque no se sabe que sea muy dado a otorgar apoyos?

