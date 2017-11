Pide al INE independiente de Tampico más tiempo para colectar firmas

El aspirante a diputado federal por Tampico, Juan Manzur Oudie, interpuso quejas ante la Junta Distrital del INE por la situación que se presenta en el uso de la APP, ya que no reconoce firmas que ya fueron computadas

Martes 07 de Noviembre del 2017



Tampico, Tamaulipas.- El aspirante a candidato independiente a diputado federal por Tampico, Juan Manzur Oudie, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) ampliar el tiempo para colectar firmas de ciudadanos.



Agregó que está teniendo problemas para utilizar la aplicación que el INE les proveyó, ya que cuando intentan subir las fotografías y datos de las tarjetas de elector no son registradas, lo que demora la intención de obtener firmas.



Señaló que en promedio si se les pide a 40 personas que hagan fila para tomarles los datos de su credencial y su propia firma, se van a esperar dos horas para completar con todas, lo que también no aprueban los ciudadanos.



Manzur Oudie, aspirante a candidato independiente a diputado federal, expuso que ya interpuso quejas ante la Junta Distrital del INE por esta situación que se presenta en el uso de la APP, ya que no reconoce firmas que ya fueron computadas, viendo perdidas 600 firmas.



También a la par de solicitar más tiempo para obtener más firmas, unos 15 días más, está pidiendo que el INE aumente el tope de recursos, pues con el que fijó la autoridad electoral no les permite contratar más colaboradores o teléfonos celulares para usar con amplitud la aplicación especial que les obligaba a usar.



El ex líder del MT en Tamaulipas anunció que instalará cuatro módulos que irá moviendo día por día para acercarse a las colonias donde viven las personas que anticipan que lo apoyarán con su firma, pues de otra forma se ve muy limitado por las disposiciones del INE y su aplicación, que detiene el cómputo.



Manzur Oudie reveló que este jueves nueve de noviembre a las cinco de la tarde, su familia está organizando un evento de apoyo a su causa para obtener firmas de amigos en el salón Imperial del Hotel Posada, donde espera computar las firmas del 90 por ciento de los asistentes.









