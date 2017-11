Piden en Matamoros cuidar salud de las mascotas en temporada invernal

Ya que también les afectan las bajas temperaturas, por eso hay que tenerlos en alguna área en particular con su casita y cobertores, dijo el encargado del Centro de Atención Canina César Leal

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Martes 07 de Noviembre del 2017 a las 19:17

El encargado del Centro de Atención Canina en Matamoros, César Leal Rodríguez, pidió a la ciudadanía con mascotas que cuiden de la salud de estas, sobre todo en la próxima temporada invernal

Autor: Isabel Rendón

Matamoros, Tamaulipas.- El encargado del Centro de Atención Canina en Matamoros, César Leal Rodríguez, pidió a la ciudadanía con mascotas que cuiden de la salud de estas, sobre todo en la próxima temporada invernal porque también son susceptibles.



Manifestó que las bajas temperaturas pueden llegar a afectar a los animalitos, por lo que la recomendación es protegerlos de los vientos dominantes que son del norte y el conocido como “mareño”, que es el sur-oeste y tiene que ser básicamente a las mascotas de pelo corto.



Especificó que hay que tener a los animales dentro de la propiedad del dueño, en alguna área en particular, con su casita y con cobertores para que no les den directamente los vientos dominantes.



Es indispensable, dijo Leal Rodríguez, que deben tener completo su ciclo de vacunas sobre todo la del moquillo, ya que es un tipo de influenza como en el ser humano que existe en los animales, así como protegerlos de las vías respiratorias.



Subrayó que existe una vacuna para los animales que evita en ellos las enfermedades respiratorias, sin embargo, explicó que desafortunadamente el Sector Salud no lo maneja para las mascotas.



oal