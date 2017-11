Sin respuesta petición de planta trituradora de llantas en Altamira

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Martes 07 de Noviembre del 2017 a las 16:37

Continúa sin respuesta la petición que la Comisión de Ecología de Altamira solicitó desde hace seis meses a la SEDUMA, de que fuera enviada la planta trituradora de llantas, informó el presidente de la Comisión, Martín Rodríguez

Autor: Carlos Juárez

Altamira, Tamaulipas.- Continúa sin respuesta la petición que la Comisión de Ecología de Altamira solicitó desde hace seis meses a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), de que fuera enviada la planta trituradora de llantas, informó el presidente de la Comisión, Martín Rodríguez.



El regidor del Partido Verde, manifestó que esperan tener una reunión con los encargados del área, pues no han respondido a sus solicitudes.



"No surgió efecto, ya se enviaron oficios para la planta trituradora de llantas, tuvimos una reunión hace dos semanas regidores y directores, área jurídica de la tres municipios y uno de los acuerdos fue tratar ese tema de la planta trituradora de llantas", comentó.



"Vamos a plantear como le vamos a hacer, si vamos con el subsecretario de SEDUMA para ver cómo nos va a solucionar ese tema que es urgente aquí en la zona sur y pues vamos a ver dónde agilizar eso, vamos a ver dónde será el terreno", explicó.



“Vamos a dar solución de común acuerdo porque se han mandado oficios, Ciudad Madero también en su caso mandó oficios y no nos han contestado en SEDUMA con el licenciado Gilberto Estrella, no hemos recibido respuesta desde el mes de abril", puntualizó.



El edil señaló que en este Municipio hay unos 30 mil neumáticos, mismos que están acumulados, provocando un foco de infección y contaminante.







