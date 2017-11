Insiste abogado de "Geño" que no lo pueden extraditar

Martes 07 de Noviembre del 2017

Los delitos que enfrenta en Estados Unidos el exgobernador Eugenio Hernández Flores no son delitos aquí en México, entonces el tratado de extradición no completa los mismos por lo que no lo pueden extraditar, señaló el abogado defensor Antonio Collado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los delitos que enfrenta en Estados Unidos el exgobernador Eugenio Hernández Flores recluido en el Penal de Ciudad Victoria no son delitos aquí en México, entonces el tratado de extradición no completa los mismos por lo que no lo pueden extraditar, señaló el abogado defensor Antonio Collado.



Lo anterior al término de la audiencia de trámite, ya que había un recurso de revocación, dijo, planteado por la defensa para que el fiscal no tuviera a sus órdenes al Poder Judicial del Estado, solicitando información que no es parte de la lits.



Mencionó que los 60 días que tiene Estados Unidos para presentar pruebas en contra de Hernández Flores vencen alrededor del 15 de diciembre, “una vez que las presenten podemos plantear una defensa de los tres delitos que se le imputa, aún no hay una solicitud formal del gobierno de Estados Unidos”. Negó versiones sobre haber abandonado el caso del exmandatario tamaulipeco al no estar presente en la audiencia anterior, “eso fue una equivocación, esos días que fue la audiencia de la ciudad de México salimos en el vuelo pero nos llevaron a san Luis potosí, porque había mal tiempo, aquí había neblina”. Dijo que para demostrar la inocencia del exgobernador no hay un tiempo determinado, “pero ya tenemos la audiencia del amparo y estamos enfocando nuestras defensas para eso, es en dos semanas”.



Finalmente señaló que Hernández Flores se encuentra bien anímicamente, “hoy estaba muy animado, tiene sus altas y bajas, se encuentra bien, hoy estaba muy animado, tiene sus altas y bajas, se encuentra bien, es un hombre que hace mucha meditación, hace mucho ejercicio y está tranquilo”.