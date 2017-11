Nuevo rostro para Ciudad Victoria

Por: Benito García Islas El Día Martes 07 de Noviembre del 2017 a las 15:44

Sin duda, yo soy uno, de los que aplaudo la modernidad, aprovechar los avances tecnológicos que disfruta todos los que festejamos la llegada para bien, del adelanto científico actual.

Que se abre al bienestar y confort, en lo familiar así como en los centros de trabajo, eliminándose el estrés, cambiándolo por el arraigo y cariño a su ciudad, donde goza la convivencia con su familia, propiciado por sus gobernantes.

Por ello, considero todo un acierto del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el presidente municipal de Ciudad Victoria Oscar Almaraz Smer, el darle un nuevo rostro a la ciudad, capital de Tamaulipas, donde se asientan los poderes del Estado.

Dándole forma al proyecto modernista, de la avenida Francisco I. Madero, el Proyecto integral, que iniciará en los siguientes días, será desarrollado con una inversión total de 55 millones de pesos, de los cuales 30 millones corresponden al Estado y el resto al municipio.

Con la rehabilitación de esta importante avenida, icono de la ciudad, se cubren dos de los tres ejes principales en que se basa la presente administración: desarrollo económico y bienestar social, ya que el impacto socioeconómico que se generará será de gran beneficio para empresarios y la convivencia en familia de los victorenses.

Me ha tocado en suerte, como periodista, el conocer otras capitales de entidades federativas del país, donde sus capitales tienen algo que las distingue, algunas con sabor a provincia. Con motivos vivídos por sus ancestros o bien obedeciendo la modernidad de nuestros tiempos.

Ahora en Ciudad Victoria, nos dice el boletín informativo. “Se han tomado en cuenta conceptos que han funcionado en otros lugares del país con el objetivo de lograr en conjunto un proyecto digno y de primer nivel.

Preservar el patrimonio arquitectónico y cultural, mantener el sentido vial, sin cerrar calles ni camellones, priorizar la seguridad de los peatones, respetar y cuidar las áreas verdes así como la identidad y perfil de la avenida.

La obra estaría concluida durante el primer trimestre del 2018. Ahora me pregunto, ¿hay oposición?, siempre la habrá, somos mexicanos, no debe de extrañarle, apreciable lector, siempre se ha protestado por todo lo que hacen los gobernantes, no importa que la obra sea de beneficio colectivo

Los habitantes capitalinos, (victorenses) le protestaron al gobernador Marte R. Gomezalla en los cuarenta, cuando construyó el estadio que hoy en día lleva su nombre, y que ahora pide a gritos una modernización.

Más aún, la protesta generalizado al entonces gobernador de Tamaulipas, Emilio Martínez Manautou. En la construcción del Centro Cultural Amalia de Castillo Ledón, proyecto estimado en 5 mil millones de pesos y se elevó a 11 mil millones de aquello pesos de los ochentas.

La Historia registra, que en aquellos tiempos del siglo XX, escribió un periodista: ““Ranchoria” para muchos – yo lo digo con respeto, sino me linchan-, la capital de Tamaulipas tiene un desarrollo que transita en aceleración apenas en la época de los noventas. La llegada de cadenas comerciales y hoteles que compiten con los ricos del pueblo y aun así parece que mucho falta”.

Y como a veces la memoria se atora, nuevamente al estilo Victoria, a muchos se les olvida cómo era la capital antes de la ciudad de gobierno que conocemos como Parque Bicentenario

Era distinta. Quite Usted del escenario La Unidad Gubernamental José López Portillo, su Torre de cristal, Biblioteca Marte R. Gómez, el anterior Congreso, de tiempos de Enrique Cárdenas González y nos convertimos en “pueblo”.

Ahora, dejemos atrás lo hecho por otros gobiernos estatales y municipales, que la historia los conceptúe, Concentremos en el proyecto modernista, que realizarán en conjunto los gobiernos estatal y municipal, de Francisco García Cabeza de Vaca y Oscar Almaraz Smer.

Las acciones que se llevarán a cabo son: reconstrucción de banquetas y guarniciones con acabado estampado, construcción de rampas utilizables y practicables para todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, señalamientos horizontales y verticales.

Un solo nivel desde Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines hasta Paseo Méndez, cuidando principalmente la seguridad del peatón, mobiliario urbano y colocación de depósitos de basura, con separación de residuos sólidos, modernización del sistema de alumbrado público, rehabilitación de jardines e instalación de sistema de riego inteligente.

Además de la siembra de más de 100 árboles nativos de la región.

Así mismo el proyecto contempla la creación de tres explanadas en las calles Alberto Carrerea Torres, Miguel Hidalgo y Rosales con sus respectivas soluciones pluviales consistentes en la construcción de drenes pluviales superficial de 40 x 15 centímetros de concreto hidráulico con rejillas tipo Irvin e instalación de desarenador en calles Miguel Hidalgo entre avenida Francisco I. Madero y Pino Suárez.