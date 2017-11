Ambiciosos de poder e ignorantes de la política

Por: Juan R. de la Sota El Día Martes 07 de Noviembre del 2017 a las 15:32

En Tamaulipas, jugarán electoralmente actores ignorantes de la política, porque no han practicado este arte para servir, si no para servirse y utilizarlo como punta de lanza para hacer negocio y enriquecerse.

Los participantes de esa actividad, antes de iniciar sus pretensiones, es bastante conveniente se incrusten o introduzcan en su cerebrito que la política debe entenderse, siempre, desde una perspectiva de servicio a la comunidad.

La recomendación se deriva porque sus antecedentes los delatan de convenencieros y mal agradecidos, toda vez que acuden a la gente cuando ambicionan el poder público, no para servir, sino para enriquecerse, como muchos lo han hecho y que el brazo de la justicia debería alcanzarlos.

En cada proceso electoral, surgen aspirantes a las diversas candidaturas y que aseguran contar con la suficiente popularidad para dar la batalla electoral, cuando es falso, toda vez que en nada le han servido a la gente.

Sucede con harta frecuencia, que la política se convierte en una herramienta para ejercer poder frente a nuestros semejantes, sin importar la resolución de los conflictos o el bienestar que deben garantizar a los integrantes de esa comunidad.

Los individuos que forman parte de la política bien como líderes de grupo o como representantes directos de los ciudadanos, tienen la responsabilidad de gestionar, en nombre de estos, los recursos comunitarios de una forma adecuada, sostenible y responsable.

Los partidos políticos y sus representantes populares no han cumplido en forma total con el significado de la política y me refiero a los diputados federales y locales, así como a los alcaldes, quienes trabajan, sólo para la militancia y simpatizantes de sus partidos y no para la población en general.

Algunos aprendices de políticos, han amenazado con lanzarse al ruedo electoral, están en su derecho, pero no tienen merecimientos, ya que la gente no los conoce y no sabe nada de ellos, simplemente porque se han mantenido alejados y no han intervenido para gestionar la solución de sus demandas.

Su voluntad de hacer real política en beneficio de la sociedad, se les aplaudiría, si una de sus promesas es que donarán el 50 por ciento de su sueldo a favor de los ciudadanos pobres y a realizar una labor honesta, transparente y de resultados.

Por ello, los electores, deberían aplicar minuciosa evaluación e investigación de los próximos candidatos, pues llevar al poder público a políticos ambiciosos e irresponsables, sería en perjuicio de los distritos y municipios.

Tamaulipas, requiere de representantes populares humanos, atentos, responsables, disciplinados y con total ausencia de soberbia y actitud humillante, se necesita de aquellos que trabajen todos los días para coadyuvar en regresar la seguridad, la paz y tranquilidad a los tamaulipecos, no gente inútil que solo vaya a los espacios públicos a cobrar un sueldo sin desquitarlo.

Por cierto, ya andan algunos hombres y mujeres con aspiraciones políticas, la verdad, se ven ridículos y hasta mal humor generen entre el pueblo, pues aunque tienen derecho de participar, no cuentan con los merecimientos para ser representantes de un puesto de elección popular, toda vez de vez que durante años han mantenido olvidado a su pueblo.

El proceso electoral es un juego, pero serio y la sociedad no debe permitir que gente ambiciosa participe para buscar dinero y fortuna.

Le puedo proporcionar una abultada lista de nombres de aspirantes a candidatos a los distintos puestos de elección popular que estarán en juego en este proceso electoral, tanto de los partidos e independientes y sólo unos cuantos, presentan cualidades para desempeñar el cargo, el resto únicamente andan ofreciendo un gran ridículo.

Jugarán los mismos nombres y caras, los conocidos como chapulines de la política, esos que brincan de un puesto a otro o de un partido a otro, quienes no representan una opción de cambio, de desarrollo, de productividad y el mejoramiento de vida hacia la sociedad, pues ya han ocupado cargos públicos y se han olvidado de la gente.

El pueblo, es el único que puede eliminarlos del poder público a quienes no le han servido y puede hacerlo, no concediéndole el voto.

En otro asunto, el ex diputado local Patricio King López, reforzó el trabajo en la Secretaría General del Partido Verde, a su cargo en Tamaulipas, con el fin de dar la batalla electoral y ganar muchos espacios de representación popular en las próximas elecciones a celebrarse en esta entidad.

Dijo el líder partidista que su instituto político participará con candidatos propios, que son destacados cuadros del Verde, así como abiertos a la integración de perfiles ciudadanos con probada solvencia moral.

En estos momentos, comentó, se encuentran trabajando en el fortalecimiento de los comités municipales y en la mudanza a nuevas instalaciones en ciudad Victoria y aseguró que respecto a una posible alianza electoral, es un tema que no está definido, mismo que se está analizando si es conveniente o se deciden ir solos, como lo pretende hacer a nivel nacional con la candidatura a Presidente.

Patricio King López y otros integrantes del Comité Estatal Tamaulipas, asistirán y participarán en el debate público de los aspirantes a la dirigencia nacional de su partido programado para el día 8 de Noviembre en Monterrey, sumándose a este proceso democrático que tiene el partido a nivel nacional.

El Dato: Más de 31 millones de pesos gastarán los partidos políticos y los candidatos independientes en los 30 días de precampaña en los 43 municipios de Tamaulipas, dinero que es aportado por el pueblo a través de su pago de impuestos.

El financiamiento público a partidos y candidatos debería desaparecer y esta prerrogativa muy bien ayudaría a resolver muchas necesidades de hambre y enfermedades de los tamaulipecos. Quien quiera hacer política y llegar a un puesto de elección popular debe gastar de su dinero, pues al fin de cuentas, sólo van a servirse y no atender las demandas de los ciudadanos. ¿O no?.

Correo:jrdelasota@hotmail.com