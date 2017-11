“Ni margarito, ni anayista, rebelde y panista”: Gil Zuarth

Por: Jorge Hiram Hdz El Día Lunes 06 de Noviembre del 2017 a las 22:29

CÓPULA EN LA CÚPULA

La conferencia a la que vino el senador del PAN Roberto Gil Zuarth a cerrar un ciclo de conferencias a la 63 legislatura estatal dejo en claro que la copula en la cúpula, seguirá vigente.

No importa si son gobiernos de coalición o gobiernos con minorías electorales, incluso gobiernos independientes.

El corazón donde late México, es el Congreso Federal con su cámara alta -128 senadores- que aprobó el Presupuesto de Ingresos Federal y la cámara baja -500 diputados- que esta por repartir el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Y sí, el poder lo ejerce el Presidente, pero el corazón de México late en el Congreso Federal y las negociaciones dan para una cópula en la cúpula, con todo y llanto generó un parto por cesárea de las reformas que le dieron un nuevo rostro a México.

PRI, PAN y PRD en algunas fueron juntas, ejemplos, los 3 apoyaron la Reforma Educativa, que impulso el PRI, sigue sin cuajar.

El PAN propuso la Reforma Energética la apoyo el PRI, el PRD la rechazo al ver amenazado el legado paternal del líder moral de la izquierda moderna mexicana Cuauhtémoc Cárdenas, la desaparición del día de la Expropiación Petrolera que instauro Lázaro Cárdenas con la nacionalización del petróleo que incluyo en 2017 la liberación de los precios del combustible.

Y se desconoce cómo venga el trancazo de la negociación del TLC, pues en parte se despetrolizó la economía mexicana, nada más que si no entran los mismos dólares en las negociaciones con Estados Unidos y Canadá, podría ser un duro revés para las finanzas públicas no tener las mismas entradas por el petróleo.

Porque México exporta el crudo y lo compra a los gringos procesado se dice que hasta un 60 por ciento de las gasolinas que se consumen, es decir tiene la vaca, vende la leche barata y compra quesos caros.

Gasolina y cigarros en Victoria, dan cuenta que el litro de combustible en un mismo día se vende a diferente precio dependiendo donde se compre, centavos pero al fin un precio más barato o caro porque los dueños “ponen el precio”.

Igual pasa con algunas franquicias comerciales que en la capital brotaron como hongos de lluvia tumbando los tradicionales changarros o tienditas de la esquina y si algunos empresarios locales avariciosos seguidores del “bien vendido o bien podrido” aullaban de dolor financiero con aquellas vendimias de artesanías, calzado y vestido de Moroleón porque se llevaban el recurso a otra parte.

No se quejan de la cadena de franquicias regiomontana y la de Jalisco, que hacen lo mismo pero a gran escala, en las mismas se vende una cajetilla de cigarros un peso más caro o barato, porque ahí cada dueño de la franquicia también pone su precio, llama la atención porque se supone que el precio es de regulación nacional.

La Reforma Fiscal la rechazo el PAN porque la consideraba un retroceso, la propuso el PRD y la apoyo el PRI.

Así todas las reformas como la desaparición del salario mínimo y la aparición de las umas. Por eso la cópula en la cúpula seguirá y cualquiera que sea el próximo presidente en la elección de julio del 2018, tendrán que ir a donde late el corazón de México, por ahí pasa la democracia mexicana y la conducción del país.

Por lo pronto el senador Roberto Gil Zuarth está seguro, que habrá titular de la FEPADE -Fiscalía Especial para Delitos Electorales- en los próximos meses y antes de la elección de presidente. Aunque se ve mu cañón que elijan uno antes de que acabe el 2017.

Del depuesto Santiago Nieto señalo porque el PAN no fue por la restitución: “Nosotros no estuvimos en la posición de que se abriera un procedimiento para estudiar la objeción, el tema es que no tenemos la mayoría y la junta de coordinación política donde existe una mayoría entre dos partidos resolvió no presentar un proyecto de acuerdo, a tiempo. Esa fue la razón por la cual no se discutió la objeción”

¿El PAN tiene la posibilidad de darle otra pluri a Roberto Gil Zuarth a la diputación federal? En el PRI ya no se da esto… ¿es ley general?

“No, eso es una decisión del PRI, es una regla interna, en nuestro caso no existe esa restricción”: Roberto Gil Zuarth.

¿Iría por una pluri? “No, yo no quiero” respondió el senador. ¿O Anaya no lo deja? “¡Eh! No. Lo que pasa es que no está en mi ánimo” así con su respuesta y una sonrisa de plano se descarta para las diputaciones federales plurinominales del PAN en 2018.

¿Rebelde y “margarito” o rebelde y anayista?

“Rebelde como dicen los comentarios, pero sobre todo panista” así cerraba el senador parte del futurismo político personal de cara al 2018.

Ya esperaban a Roberto Gil Zuarth en la oficina de la junta de coordinación política a cargo del diputado Carlos García González, en su representación la diputada

Issis Cantú Manzano entrego un reconocimiento al senador acompañada de diferentes diputados llamo la atención que la diputada Susana Hernández Flores a pesar del vendaval político planta rostro y no se quiebra. La ironía es que el Recinto Ferial y el Congreso, son obras de ese criticado pasado y parte del rostro de la infraestructura pública, al ser hechos con toda la mano son referente estatal y nacional.

María del Pilar Gómez Leal, destaco el cierre de Gil Zuarth, en el ciclo de conferencias sobre transparencia, anticorrupción y el proceso electoral 2018.

Por cierto, la representación del Gobernador la llevo su jefe de oficina Víctor Manuel Sáenz Martínez, presente el Secretario de Bienestar, Gerardo Peña Flores el Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, el Contralor Gubernamental, Mario Soria Landeros, el Consejero Jurídico del Estado, Abelardo Perales.

LA NOMENCLATURA

LA LITURGIA DE LAS PLURIS

Pues si el cajón de las diputaciones federales y senadurías plurinominales del PRI, están en el cajón del Presidente, ya nada más esperando Enrique Ochoa Reza a quien se las entrega.

Así la liturgia de las pluris, acabara para Emilio Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones, Carlos Romero Deschamps y varios cuadros priístas que tenían dando brincos de diputados federales a senadores y viceversa.

No lo prohíbe el INE, nada más fue un freno de mano a los priístas como Ivonne Ortega la exgobernadora de Yucatán que aspira a la candidatura presidencial y metió licencia en enero del 2017 a su diputación federal plurinominal, total no podía brincar a otra pluri al senado, ni tampoco a la presidencial, porque está fuera de la liturgia.

