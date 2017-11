Falta personal en PGJE para avanzar en búsqueda de desaparecidos en Tamaulipas

La Procuraduría sólo cuenta con ocho ministerios públicos para atender los siete mil casos de desaparecidos, dijo el dirigente del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos Guillermo Gutiérrez

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Lunes 06 de Noviembre del 2017 a las 22:08

La PGJE, carece del recurso humano para lograr avances en la búsqueda de los desaparecidos en Tamaulipas, dijo el dirigente del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos Guillermo Gutiérrez Riestra

Autor: Liliana Torres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), carece del recurso humano para lograr avances en la búsqueda de los desaparecidos en Tamaulipas, dijo el dirigente del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos Guillermo Gutiérrez Riestra.

Comentó que la Procuraduría sólo cuenta con ocho ministerios públicos, para atender los siete mil casos de desaparecidos que la dependencia ya reconoció existen en el Estado de Tamaulipas.

“El problema de la Procuraduría en gran parte es que no tiene los medios necesarios, no han querido invertir, hay ocho ministerios públicos que atienden las demandas, entonces le tocan a cada Ministerio Público 900 casos, es decir si no tienen la capacidad para investigar 15 casos imagínate 900, con esa estructura están imposibilitados", expresó.

Mencionó que además debe trabajar en la identificación de cinco mil cuerpos que están en las fosas comunes, sin embargo, la Procuraduría reconoció que no se hicieron pruebas de ADN, entonces no hay manera de saber si los desaparecidos están ahí.

Gutiérrez Riestra consideró que muchos de los casos de los siete mil desaparecidos en el Estado, podrían resolverse si se realizan las pruebas de ADN correspondientes.

“El proyecto es hacer un panteón para 700 cuerpos de fosas comunes en Miguel Alemán concretamente, todavía ni siquiera lo terminan y además se llevará uno o dos años para identificar los cuerpos, muchos de los casos se pudieran resolver haciendo exámenes de ADN", precisó.

oal