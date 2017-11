“Aprieta” la ASF; PRI, a pique

Por: Ángel A. Guerra El Día Lunes 06 de Noviembre del 2017 a las 19:25

Con 2 ex gobernadores presos y procesados por delitos graves, un PRI avejentado, anacrónico, bajo sospecha y tutelado por uno de los ex gobernadores más nefastos de la historia política de la entidad, acudirá al escenario electoral con la fantasía de “recuperar los espacios perdidos”, en un momento en el que la sociedad ha dicho basta a la simulación y el engaño.

Más aún, sus líderes han convertido al PRI en una institución patrimonialista, donde se ejerce el “derecho de sangre” y una “casta sagrada” se alterna el poder cíclicamente, utilizando a los más bajos estratos sociales como telón de fondo para imprimirle a la foto el “barniz democrático”.

De ahí que, al estratificarse, su propia élite convertida en la “familia revolucionaria”, se disputa los principales espacios del quehacer público elección tras elección.

Como ocurre de cara al 2018, donde las mismas caras, con las mismas actitudes y los mismos apetitos de poder, se dan cita en la inminente “feria del hueso”.

2018 ALCANZA PARA TODOS.

Como se vio en Tampico en la reciente gira del líder formal del PRI tamaulipeco, durante cuya estancia estuvieron los y las de siempre: PALOMA GUILLÉN, MONSERRAT ARCOS, OLGA SOSA y ANA MARÍA HERRERA, sin faltar -¡por supuesto!- el ‘gallo’ de la maestra para la Sucesión Municipal -en caso de que no se le dé la ansiada reelección-, JORGE MANZUR, pese a las dos mega revolcadas que le ha dado ‘LONCHO’ MEJÍA.

Los y las mismas de siempre, con sus rostros patéticos con sonrisas congeladas.

Y para completar el cuadro: SERGIO VILLARREAL, protagonizando la escena del relevo de mandos en el PRI.

“GEÑO”, TRAS 1 MES

Y mientras “GEÑO” cumple un mes en prisión y YARRINGTON cruza los dedos para que no lo pongan en manos del gobierno de TROMP, la Auditoría Superior de la Federación -¡falta que lo haga la del Estado!-, puso rumbo al patíbulo a media docena de ex alcaldes que previsiblemente serán turnados ante la recién estrenada Fiscalía Especial Anticorrupción, para que expliquen dónde quedaron 881 millones de pesos de la Federación.

La inminente “redada” de ex alcaldes no es excluyente, pues en la feria de la corrupción van ediles del PRI y del PAN, para que no se vea como una cacería ‘de brujas’ tricolores.

Naturalmente que el ejercicio de la acción penal contra ex alcaldes priistas -faltan otros, a quienes se instruyen otras causas-, incidirá en el humor social contra los candidatos del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones del 2018, no solo contra quienes pretenden reelegirse, pues en algunos casos se trata de genuinos depredadores presupuestales que han dejado la huella de sus uñas en las instancias públicas que han ocupado.

Cambio de orientación temática para compartirle que, ante los retos del crecimiento de las ciudades y la necesidad de planear una mejor movilidad urbana, especialistas en la materia, se reúnen a partir de hoy en Heroica Matamoros, en la Primera Semana del Desarrollo Urbano.

Reuniones similares tienen lugar en los municipios de Nuevo Laredo, Tampico, Victoria y Reynosa, en un esfuerzo que empezó desde el pasado mes de marzo para poder reunir a profesionistas de experiencia en la planeación y movilidad de las ciudades, la mitad de los expositores son españoles, colombianos y americanos, informó RAMIRO GONZÁLEZ GARZA.

Por asociación temática, el Ayuntamiento de Reynosa presidido por la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, presenta a partir del día 6 de noviembre hasta el día 10, la Semana del Desarrollo Urbano, con un ciclo de conferencias que fue inaugurado este lunes a las 9:30 horas en el Parque Cultural Reynos.

El ciclo de conferencias inició con el maestro Alejandro Puebla Gutiérrez, de Hermosillo, Sonora, con el tema "Construyendo un Nuevo Modelo de Desarrollo Urbano en México".

A las 10:00 horas de hoy martes 7, procedente de España el doctor GUILLERMO SÁNCHEZ RUEDA disertará la conferencia "La Nueva Escala del Territorio, los Diamantes Urbanos y Superciudades".

12:30 horas; "El BRT Como Elemento de Integración y Mejoramiento Urbano", que imparte el ingeniero JORGE COXTINICA AGUILAR, de la Ciudad de México.

15:30 horas, la maestra GRICELDA ELIZONDO GARCÍA, directora del IMPLAN-Reynosa, presenta su conferencia "Reynosa y su Futuro Urbano".

17:30 horas; conferencia, "Regeneración de los Centros Urbanos", por el maestro ALEJANDRO PUEBLA GUTIÉRREZ.

Estas actividades en su primero y segundo día del ciclo de conferencias son llevadas a cabo por el Municipio de Reynosa dentro del programa "Tamaulipas hacia un Desarrollo Urbano Sostenible" y continuarán el miércoles 8 de noviembre.

¡UN SECRETARIO ESTRELLA!

Por cierto, gracias a los excelentes oficios del compañero y amigo ANTONIO FRANCO CHAVERO, jefe de prensa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, el titular del ramo, Ing. GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, tuvo una amena cuanto reconfortante convivencia con el gremio periodístico de Reynosa, con el cual compartió alimentos, experiencias, vivencias, sonrisas, palmadas y amenísimos diálogos de sobremesa.

En este encuentro, el Ing. ESTRELLA HERNÁNDEZ, originario de Reynosa y miembro prominente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción -“donde he sido de todo”-, mostró una refinada sensibilidad y una enorme capacidad de mimetismo con sus interlocutores, lo cual lo convierte -aunque él se resista- en un excelente ‘prospecto’ del PAN a candidato a diputado federal… ¡o a la alcaldía!

Cuando se le sugiere sus cualidades intrínsecas para aparecer en la papeleta electoral del 2018, él solo sonríe, pero la realidad es que a pesar de que él se define como “un técnico”, trae ya buenas tablas para ir al escenario electoral.

El de ayer fue, por cierto, el primer Encuentro de camaradería entre un Secretario del Gabinete del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, y la tropa periodística -tras el primero, entre el Góber y la raza periodiquera, también en Reynosa- lo cual dejó un muy agradable sabor de boca entre los reporteros de la fuente.

Quizá la acción la repitan otros Secretarios: GERARDO PEÑA FLORES, por ejemplo, seguido de HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR y CÉSAR VERÁSTEGUI, ¿no le parece?

Allí mismo en Reynosa, por cierto, con el fin de abatir las carencias sociales y brindar una mejor calidad de vida a los tamaulipecos y en marco del Plan Unidos por Reynosa, el Gobierno de Tamaulipas que preside FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, a través de la Secretaría de Bienestar Social (Sebien), hizo entrega de recursos económicos al Club Rotario Reynosa para la construcción de cámaras de frío en el Banco de Alimentos por Reynosa.

Para la realización del proyecto, los Rotarios aportan 290 mil 842 pesos con 93 centavos y la Sebien contribuye con la cantidad de 581 mil 685 pesos con 87 centavos.

Con esta obra se beneficiarán a más de 16 mil personas que viven en pobreza y que se encuentran localizadas en 30 colonias de los polígonos 1 y 2 de dicho municipio, comprendidos en la estrategia Unidos por Reynosa.

Con esta acción se refrenda el compromiso del Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA de trabajar juntos, sociedad y gobierno por la paz del Estado abatiendo las carencias sociales.

Con la construcción y equipamiento de las cámaras de frío se busca preservar donativos perecederos y así tener mayor oportunidad de tener acceso a alimentos proteicos en especie consistentes en cárnicos, lácteos y pescados.

El objetivo es que el Banco de Alimentos por Reynosa, reciba donativos de las principales cadenas comerciales y que al obtenerlos mantenga la cadena de frío que permita tener en buenas condiciones los productos; y de esta forma, hacer una mejor distribución de los mismos.

Igualmente en Nuevo Laredo, con el objetivo de evitar el crecimiento desmedido hacia las afueras de la ciudad y aprovechar y rehabilitar los espacios del centro, el Gobierno del Tamaulipas inició la Semana del Desarrollo Urbano en Nuevo Laredo, con la presentación de cuatro conferencias sustentadas por expertos en el tema.

El Teatro Experimental del Centro Cultural Nuevo Laredo, fue escenario de la inauguración de este evento que llegará a varias ciudades de Tamaulipas como Reynosa, Matamoros, Tampico y Ciudad Victoria, donde se firmará un convenio con el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), que busca el rescate de los Centros Históricos.

GERARDO VILLASEÑOR MONTES, subsecretario de Desarrollo Urbano de Tamaulipas, organizador del evento, comentó que es la primera vez que se organiza un evento de este tipo, el desarrollo urbano es algo que hemos descuidado en las ciudades del mundo.

“Este evento es parte de una agenda mundial y que la nueva Ley de Asentamientos Humanos de México prevé tener una acción preponderante en el crecimiento y reconversión de las ciudades y sus centros.

Es un tema maravilloso que debemos tener muy puntual, porque las ciudades han crecido desmedidamente del patrimonio inmobiliario de los habitantes y en el uso de la ciudad. Lo que queremos es ya no crecer exclusivamente hacia las afueras de las ciudades, sino rehabilitar y revitalizar el centros de ellas”, destacó VILLASEÑOR MONTES.

En la apertura del evento estuvo presente la regidora IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, en representación del presidente municipal ENRIQUE RIVAS.

El programa de hoy incluyeron las conferencias: ‘Limitaciones y deformaciones de la planeación del Desarrollo Urbano Sustentable’, a cargo de ROBERTO EIBENSCHUTZ HARTMAN; ‘Ciudades humanas’, disertada por ERICK OLVERA SILVEIRA; ‘Nuevo Laredo y su futuro urbano’ sustentada por IGNACIO QUIÑONES Jr. PEÑA; y la conferencia ‘Arquitectura y ciudad’ a cargo de OSCAR BULNESVALERO.

En otro tema, le comparto que en el marco de la clausura de la Feria Tamaulipas, se realizó la premiación del Torneo Charro Tam 2017, el cual se desarrolló del 3 al 5 de noviembre en el lienzo charro del recinto ferial, con la participación de 18 equipos de los municipios de Reynosa, Matamoros, Victoria, Mante, Tampico, Altamira y Xicoténcatl.

El equipo campeón fue Tamaulipecos del municipio de Reynosa con 250 puntos, seguidos de Ruter con 234 y El Remolino con 232 puntos, ambos del municipio de Victoria, cuyos campeones fueron premiados por el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en las suertes individuales y cooperativas de cala de caballo, piales en lienzo, colas, jineteo de toro, terna en ruedo, jineteo de yegua, manganas a pie, manganas a caballo y paso de la muerte.

“Parte de lo que estamos haciendo en nuestro estado es resaltar la grandeza de Tamaulipas, y esto es parte de nuestra grandeza, la charrería, el deporte nacional por excelencia. Van a contar siempre con el respaldo del Gobierno del Estado para impulsarla en nuestra entidad”, manifestó el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA, luego de felicitar a los equipos ganadores y participantes.

Por último, la Directora de Servicio Social de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Doctora CINTHYA PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ, asumió por un nuevo período la Presidencia del Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería, A.C. (COMACE), organismo que tiene a su cargo la evaluación y acreditación de la calidad educativa de las escuelas y facultades de enfermería del país.

La Doctora IBARRA GONZÁLEZ fue reelecta al frente del organismo en la reciente sesión ordinaria del Consejo Directivo y la Asamblea del COMACE que se llevó a cabo en el Centro de Gestión del Conocimiento de la UAT, Campus Victoria.

La funcionaria, catedrática e investigadora universitaria, dijo que es un honor para la UAT encabezar a un organismo de nivel nacional encargado de evaluar la calidad de los programas de enfermería de instituciones de educación superior públicas y privadas.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.