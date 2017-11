Resguardarán a paisanos corporaciones policiacas de Tamaulipas

Por lo que el diputado Ángel Garza invitó a los paisanos a transitar por las carreteras del Estado para llegar a su lugar de origen, pues además se les dará facilidades para la internación de vehículos

Lunes 06 de Noviembre del 2017

Diversas corporaciones policiacas mantendrán vigilancia en las carreteras del Estado, con el propósito de resguardar el paso de los paisanos por Tamaulipas durante el periodo vacacional de diciembre, comentó el diputado Ángel Garza

Reynosa, Tamaulipas.- Diversas corporaciones policiacas mantendrán vigilancia en las carreteras del Estado, con el propósito de resguardar el paso de los paisanos por Tamaulipas durante el periodo vacacional de diciembre, comentó el diputado Ángel Garza.



Además dijo que se les darán facilidades en los trámites para la internación de los vehículos, ya que ahora podrán también hacerlo por Internet.



"Además tendremos vigilancia en las carreteras y se les brindará apoyo médico", señaló.



El legislador hizo un llamado a los paisanos para que utilicen las carreteras del Estado para llegar a sus lugares de origen, porque afirmó son seguras y están vigiladas; incluso dijo que el mismo las utiliza de noche.



"El Gobierno del Estado ha implementado mucha vigilancia para que todo esté tranquilo, aunque algunas veces hay situaciones en los municipios, no en las carreteras que son 100 por ciento seguras, yo viajo todas las semanas a Victoria y no me ha tocado ver nada", concluyó.



